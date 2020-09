Calciomercato Juventus: Suarez si avvicina, ecco cosa manca

Calciomercato Juventus, Suarez più vicino: ma c’è ancora un ostacolo

La trattativa che porta Luis Suarez in bianconero, sta accendendo il calciomercato del mondo Juventus e dell’intero panorama calcistico. Sì, perché un colpo del genere avrebbe risonanza mondiale, con tutte le attenzioni poste proprio sull’attaccante di proprietà del Barcellona e della Nazionale uruguaiana. La situazione in blaugrana è ormai diventata troppo complessa per ipotizzare un dietro-front in stile Lionel Messi e infatti, al contrario, Suarez e Vidal sembrano decisi a partire, a prescindere dalla decisione di Messi di non andare contro al suo stesso club, evitando una guerra vera e propria in tribunale, proprio con il Barcellona.

Juventus, accelerata definitiva: Suarez e i bianconeri si sono convinti a vicenda

L’attenzione è tutta sul calciomercato legato al Barcellona e ai due club di Serie A, Juventus e Inter, tant’è che tutti i quotidiani ritagliano uno spazio importante proprio a loro due. Sì, perché oltre ad Arturo Vidal, sempre più vicino al club di Antonio Conte, c’è sicuramente massima attenzione su Luis Suarez. Il calciatore uruguaiano sembra convinto della sua decisione di dire addio ai blaugrana e l’accordo sarebbe stato trovato come rivela il quotidiano spagnolo del Marca. Ma cosa manca adesso per l’accelerata definitiva?

L’unico ostacolo per Suarez alla Juventus è legato a questione burocratiche: le risolverà l’uruguaiano, poi vestirà la maglia bianconera

Come raccontano i colleghi della Gazzetta dello Sport, presto Luis Suarez affronterà un esame di italiano di livello B1 e gli servirà per lo step successivo, per tutte le questioni burocratiche legate al suo passaggio in Italia. Nei giorni scorsi ci sarebbe inoltre stata qualche telefonata proprio tra il calciatore uruguaiano e il vice-presidente della Juventus, Pavel Nedved. Il ceco sarebbe stato contattato proprio dall’attaccante, un gesto che ha sorpreso tutti tra gli uffici della Continassa, a testimonianza della voglia di Juve dello stesso Suarez. Occhio ora, perché per accoglierlo in bianconero, toccherà fare dei tagli. E la cessione di Higuain, deve diventare la priorità, prima del grande assalto.

