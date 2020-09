Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: non solo Vidal dal Barcellona

Calciomercato Inter, Gerard Piquè per la difesa: i nerazzurri pronti ad approfittarne

E’ caotica la situazione che si vive in questo calciomercato, con l’Inter pronta ad approfittarne. Come? Andando a prelevare proprio dal Barcellona i perni che servono all’organico di Antonio Conte. Vi abbiamo raccontato nel corso della mattinata, ma anche costantemente nei giorni scorsi, della trattativa che porta ad Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sembra ormai essere ad un passo dal club nerazzurro, ritrovando l’allenatore che lo ha lanciato nel grande calcio, ai tempi della Juventus. Occhio però, perché potrebbe non essere l’unico colpo in arrivo da Barcellona. La possibilità di vedere Gerard Piquè in Italia è concreta.

Inter, Don Balon lancia la bomba: Gerard Piquè ha ricevuto un’offerta per giocare in Serie A

La bomba arriva direttamente dalla terra iberica, con i colleghi del Don Balon che hanno messo in risalto la possibilità di vedere Gerard Piquè nel massimo campionato italiano. Il club nerazzurro, rivelano gli spagnoli, avrebbe avanzato un’offerta galattica per il difensore blaugrana. Gli italiani – scrivono – avrebbero messo sul piatto un’offerta di ben 13 milioni di euro a stagione, per un contratto triennale e valido dunque fino a giugno 2023.

Inter, Skriniar e Godin libererebbero un posto per il grande colpo in difesa

Ha voglia di piazzare un colpo importante anche per il reparto difensivo la società di Suning e non si tirerà indietro sul “mal di pancia” di Gerard Piquè, calciatore che potrebbe non aver gradito tutta la situazione caotica attorno al club per il quale gioca da oltre un decennio. Al contrario però, Ronald Koeman vorrebbe proprio puntare su di lui. C’è da capire se Piquè è disposto o meno ad accettare di restare in catalogna con il compito di far crescere i giovani e diventare dunque il capitano del domani, dopo l’addio di Lionel Messi. Sullo sfondo c’è anche l’altra Inter, quella di Miami e di Beckham, che vorrebbe piazzare il colpo straordinario, ma ha voglia ancora di restare in Europa il difensore della Spagna. E l’Inter, considerando le situazioni in fase di stallo di Godin e Skriniar, potrebbe effettivamente partire all’assalto, senza troppi indugi.

