Calciomercato Inter, Marotta chiude l’acquisto: arriva l’attaccante

Antonio Conte nelle scorse settimane ha incontrato l’Inter per concordare i piani di mercato e proseguire insieme con un progetto vincente. Il club nerazzurro ha promesso all’allenatore italiano colpi di un certo livello ma senza svenarsi come accaduto la passata stagione. Diversi obiettivi nel mirino, su tutti quelli che rigurdano il reparto di centrocampo. In difesa anche dipenderà dalla possibile cessione di Skriniar, mentre in attacco è stato confermato Alexis Sanchez e se non partirà Lautaro Martinez non arriverà nessun big, ma non è detto che non arrivi comunque un colpo.

Calciomercato Inter, Pinamonti via dal Genoa: torna a Milano

Una stagione deludente quella di Andrea Pinamonti al Genoa, che è stato acquistato la scorsa estate per circa 18 milioni di euro e non ha rispettato le aspettative. Intanto, il giovane attaccante italiano cercato anche dalla Juventus, pare che sia destinato a tornare a Milano. I nerazzurri, secondo Repubblica, hanno intenzione di esercitare il diritto di recompra di 20 milioni di euro per metterlo nuovamente a disposizione di Antonio Conte. Ci sarebbero due strade per il calciatore a quel punto, la cessione in prestito o la conferma in rosa, con l’Inter che andrebbe a cedere il giovane Sebastiano Esposito in prestito e completerebbe il reparto offensivo con Pinamonti.

Mercato Inter, Lautaro Martinez resta ancora nel mirino del Barcellona

Non molla la pista Lautaro Martinez il Barcellona. L’attaccante argentino è in cima alla lista dei desideri, ma non sarà facile. I nerazzurri continuano a non scendere dalla richieste di oltre 100 milioni di euro.

Inter news, domani il giorno di Kolarov: calciatore e agente attesi a Milano

Un altro acquisto chiuso dall’Inter nelle ultime ore, si tratta di Aleksander Kolarov. Il calciatore arriva dalla Roma per circa 2 milioni di euro. Domani è atteso a Milano con il suo agente, dove si sottoporrà alle visite mediche e alla firma del suo nuovo contratto. Accordo raggiunto con il calciatore per un accordo annuale più opzione per il secondo anno. Intanto, in difesa c’è il rischio di una cessione di De Vrij, dove l’ex ct dell’Olanda Koeman vuole lavorare ancora con lui e portarlo in Spagna.