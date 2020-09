Calciomercato Inter, futuro Lautaro: ritorno di fiamma e nuovo assalto

L’Inter pensa al mercato, e lo fa non solo in merito ai nuovi innesti richiesti da Conte, ma anche e soprattutto sul blindare i propri top player. Tra questi c’è anche Lautaro Martinez, reduce da un’ottima stagione, e che in questi ultimi mesi ha attirato a sè parecchio interessa da parte di numerose big. Per l’attaccante argentino ci sono diverse avance, e pare ci sia anche un ritorno di fiamma.

Ultime Inter: nuovo assalto del Barcellona per Lautaro

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora parecchio incerto, e stando alle ultime indiscrezioni, il Toro potrebbe lasciare Milano in questa sessione di mercato. Le squadre interessate sono tante, e tra queste c’è anche e soprattutto il Barcellona. Il club blaugrana aveva accelerato parecchio qualche mese fa, per poi andarsi a defilare nella trattativa; ora un possibile stravolgimento di scenario, con la squadra catalana di nuovo interessata, e pronta ad un assalto decisivo. L’Inter ovviamente alzerà il muro, ma se dovesse arrivare un’offerta valida, ecco che l’affare potrebbe anche concretizzarsi. Questa la notizia riportata poco fa da Goal.com.

Lautaro-Barcellona: Koeman indeciso

Il Barcellona (ri)vuole Lautaro, e adesso chissà che non possa arrivare il tanto discusso assalto. Fatto sta che i blaugrana non hanno mai mollato del tutto il giocatore argentino, anche quando quest’ultimo era stato quasi blindato definitivamente da Marotta e dirigenza. Koeman intanto pensa all’attacco del prossimo anno, ed è attualmente indeciso su due nomi: il Toro e Depay, punta del Lione. Questi numerosi dubbi continueranno ad alimentare le voci, in attesa ovviamente di qualche novità concreta dalla Spagna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: non solo Vidal dal Barcellona

Mercato Inter: asse caldissimo con i blaugrana

Intanto il mercato si fa sempre più intenso, e per l’Inter ci sono sempre sorprese alla finestra. L’asse più caldo è senza dubbio quello con il Barcellona, squadra che in queste ultime settimane si è fatta avanti per diversi campioni. Non solo Lautaro nel mirino, ma anche De Vrij, Brozovic e Skriniar, tutti pallini su cui puntare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, il Barcellona piomba su un big

>>>Calciomercato Inter-Juventus: Vidal e Suarez non si allenano con il Barcellona