Calciomercato Inter, sogno Kantè: due possibili sacrificati

L’Inter continua il suo calciomercato, e lo fa pensando soprattutto a come andare a puntellare tutti i reparti. Antonio Conte ha deciso di restare, ma Zhang e società gli hanno promesso dei rinforzi importanti per colmare ancora di più il gap con la Juventus. La squadra nerazzurra segue diversi giocatori, ma il sogno più grande resta Kantè, centrocampista del Chelsea e identikit perfetto per il tecnico del club meneghino.

Ultime Inter: per prendere Kantè serve una cessione di un big

Kantè un obiettivo concreto per l’Inter, ma strapparlo al Chelsea non sarà cosa per nulla facile. La squadra londinese non si è mai mossa dalla sua iniziale richiesta di 60 milioni di euro, ed è per questo che i nerazzurri hanno rallentato parecchio lo sprint. E’ chiaro di come ci sarà il bisogno di una cessione importante, e i nomi in uscita potrebbero essere diversi. Il primo è certamente Christian Eriksen, arrivato con tante aspettative, ma mai realmente coinvolto nelle gerarchie di Conte. Il suo impego non sarà ottimale, ed è per questo motivo che il danese non è detto resti a Milano. Altro in uscita è Brozovic, complice di diversi problemi comportamentali, e richiesto da tante pretendenti. Fatto che sta nessuno, o quasi, nella rosa, è incedibile al momento, così come riportata da cm.com.

Kantè-Inter: trattativa complicata

La trattativa per Kantè molto difficile da portare a termine, specie viste le condizioni attuali: nessuno è partito, e ad oggi non sono arrivate offerte convincenti che possano spingere i nerazzurri a lasciar partire qualche elemento. L’ottimismo cala di giorno in giorno, e una flebile speranza resta ancora intatta, in attesa ovviamente di conoscere e scoprire gli ultimi movimenti di ottobre. Il francese ex Leicester è un pallino ben chiaro nella testa di Conte, e difficilmente sarà mollato tanto facilmente.

Mercato Inter: anche un altro cedibile per finanziare Kantè

Oltre ad Eriksen e Brozovic, ci sarebbe anche un altro giocatore che potrebbe essere sacrificato per finanziare Kantè: stiamo parlando di Skriniar. Lo slovacco, passato in secondo piano sul finire di stagione, sarebbe un altro in uscita. Attenzione però a numerose difficoltà nel cederlo.

