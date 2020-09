Calciomercato Inter, il Barcellona piomba su un big

Il mercato dell’Inter si fa sempre più infuocato, e in queste ultime settimane sono state tante le indiscrezioni trapelate, sia in entrata che in uscita. La squadra nerazzurra vuole rinforzarsi in più reparti, ma se da una parte si parla di nuovi innesti, dall’altra bisognerà essere bravi a trattenere i propri big. Conte ha già tracciato una linea guida su quelli che sono gli “intoccabili”, ma attenzione a quello che può succedere da qui ad inizio ottobre.

Ultime Inter: Barcellona su De Vrij, il prezzo

Tra i tanti campioni dell’Inter c’è un giocatore che più di tutti si è distinto in costanza di prestazioni, e stiamo parlando di De Vrij. Il centrale olandese ha disputato una stagione straordinaria, e in poco tempo è diventato il comandante indiscusso del reparto difensivo. Conte non se ne priverebbe mai, e neppure la società. Attenzione però alle ultime notizie riportate da cm.it: stando a quanto riportato da Don Balon infatti, pare che il Barcellona sia piombato su De Vrij. L’Inter vorrebbe blindarlo, e intanto fissa il prezzo: 50 milioni di euro, o non parte.

Notizie Inter: la strategia blaugrana per De Vrij

De Vrij è uno dei giocatori più importanti per l’Inter, e anche sul finale di stagione, l’ex Lazio è stato particolarmente decisivo, riuscendo ad impressionare diverse pretendenti. Il Barcellona vorrebbe spingere nell’operazione, e soprattutto Koeman starebbe pensando a come sviluppare l’affare. La strategia sarebbe ben chiara: offrire 20 milioni di euro più il cartellino di Samuel Umtiti. Il difensore francese è in uscita dal club catalano, e sarebbe inoltre un profilo già gradito ai nerazzurri. Campione del Mondo con la Francia, rapido, e già con una buona esperienza in campo internazionale. E’ chiaro però di come l’offerta sia inferiore alle richieste, ed è altrettanto chiaro di come Conte non lascerà partire il suo pupillo tanto facilmente.

News Inter: il punto sulle uscite

De Vrij è sondato dal Barcellona, ma non è l’unico che potrebbe lasciare i nerazzurri in questa sessione di mercato. Occhi puntati sul futuro di Brozovic, Skriniar ed Eriksen, tutti e tre messi in discussione in queste ultime settimane.

