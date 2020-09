Calciomercato Fiorentina, obiettivo Piatek: il punto della situazione

Il mercato di Serie A si dimostra ancora una volta molto intenso e ricco di emozioni, e la maggior parte delle squadre sta cercando dei nuovi innesti per affrontare al meglio la prossima stagione. Ne sa qualcosa la Fiorentina, reduce da un’annata in chiaroscuro, e che ha come obiettivo quello di tornare tra le grandi d’Italia. Commisso ha le idee chiare, e da qui a breve sono previsti dei colpi importanti da mettere a disposizione del tecnico Iachini.

Ultime Fiorentina: si insiste per Piatek, la strategia della viola

Tra i tanti obiettivi di mercato della Fiorentina c’è soprattutto Piatek. L’attaccante polacco è seguito da diverse settimane, e dopo l’esperienza all’Herta Berlino, potrebbe far ritorno in Italia. La squadra di Firenze ha in mente una vera e propria strategia per portare in rosa l’ex Milan: stando a quanto riportato da Tuttosport, si pensa ad un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Cifre importanti, ma anche abbordabili se si pensa al profilo in questione, ovvero un centravanti che nel belpaese ha già dimostrato di poter essere devastante.

Fiorentina-Piatek: la situazione

Piatek è un obiettivo concreto per la Fiorentina, e il suo ritorno in Italia non è poi così impossibile, anzi. Il polacco gradirebbe la piazza di Firenze, anche considerando lo scarso impego nella squadra tedesca. La distanza economica nella trattativa c’è ancora, e ad oggi non si può far altro che aspettare ulteriori passi in avanti da parte di Pradè e Barone. Intanto l’attaccante si prepara e si allena in vista della prossima stagione, e chissà che non possa disputarla ancora una volta in Italia.

Mercato Fiorentina: tre colpi per tornare ai vertici

La Fiorentina continua il suo mercato, ed oltre al nome di Piatek valuta anche altri profili importanti: stiamo parlando di Lucas Torreira, e Giacomo Bonaventura. I due centrocampista sono sondati da qualche settimana, e soprattutto sull’ex Milan ci sono novità importanti. Jack quasi sicuramente giocherà a Firenze la prossima annata, questo stando alle ultime indiscrezioni riportate dai principali portali. Per l’uruguaiano dell’Arsenale le cose sono più complicato, la richiesta non sarà inferiore ai 30 milioni.

