L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha già fissato gli obiettivi per la prossima stagione: continuare a stupire in Italia e in Europa e per farlo, ora, potrebbe riavere anche Josip Ilicic.

Ha saltato l’ultima parte della scorsa stagione, non giocando neppure nella fantastica cavalcata in Champions League ma ora Josip Ilicic sembra pronto a tornare. I tifosi dell’Atalanta hanno temuto il peggio per il fantasista sloveno che l’anno scorso è stato tra i migliori in assoluto, della Dea e della Serie A. Nella prima conferenza stampa stagionale anche Gian Piero Gasperini non era certo della presenza di Ilicic per l’inizio della prossima stagione, infatti non era stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro. Però le buone notizie non tardano ad arrivare: infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, il campione sloveno è pronto a tornare in campo.

Atalanta, Ilicic a Zingonia

Dopo un lungo stop, dovuto a motivi non chiari e non ufficiali, Josip Ilicic tornerà ad allenarsi con l’Atalanta. Domani è atteso a Zingonia dove ritroverà i sorrisi dei suoi compagni e dello staff tecnico della Dea. I motivi personali per cui è stato assente per più di due mesi sono forse stati risolti ma ciò che più conta per i nerazzurri è che il proprio campione da domani sarà di nuovo a disposizione. Secondo la Gazzetta dello Sport già domani (o nei primi giorni della prossima settimana) tornerà nel Centro Tecnico dell’Atalanta per iniziare una preparazione specifica per l’inizio della stagione. Gian Piero Gasperini ha già annunciato che non sarà disponibile per le prime partite della stagione ma la speranza dell’Atalanta è quella di averlo a disposizione già da ottobre.

Atalanta, chi gioca tra Ilicic e Miranchuk?

Intanto l’Atalanta si è già cautelata sul mercato andando ad acquistare Aleksej Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca. Il trequartista russo è costato poco meno di 15 milioni di euro e riveste lo stesso ruolo di Josip Ilicic. Ciò ha provocato due reazioni nei tifosi della Dea: felicità per il grane colpo di mercato ma anche dispiacere per le condizioni dello sloveno. Ora che sembra essere tornato e che presto sarà a disposizione anche in campo, chi giocherà da titolare? Gasperini dovrà saper ben individuare chi dei due mancini schierare dall’inizio, anche se al momento sono entrambi indisponibili. Infatti nelle ultime ore Miranchuk ha sofferto un problema muscolare che lo terrà fuori per circa 40 giorni.

