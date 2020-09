Maxi Lopez accusa: “Wanda Nara un’incosciente”. Botta e risposta con lady Icardi

Maxi Lopez e Wanda Nara, è ancora guerra: l’accusa del centravanti della Sambenedettese

Ci eravamo lasciati con le diatribe sentimentali, per quel che riguarda Maxi Lopez, Wanda Nara e il centravanti del PSG, Mauro Icardi. Un triangolo amoroso che ha creato molto gossip in Italia, quando Icardi giocava alla Samp proprio con l’ex compagno e intimo amico Maxi Lopez. Una storia che conoscete tutti, che oggi apre un nuovo capitolo. E’ proprio il nuovo attaccante della Sambenedettese, Maxi Lopez, ad accusare l’ex compagna e madre dei propri figli. Il motivo? Il viaggio ad Ibiza, che l’ex Crotone non avrebbe gradito.

La questione legata al Coronavirus ha preoccupato papà Maxi Lopez che avrebbe preferito vedere i suoi figli a casa, invece di quanto ha accusato nell’atteggiamento della madre, Wanda Nara. Secondo lo stesso centravanti di Rosario, la mamma dei suoi bambini sarebbe stata un’incosciente, per aver deciso di viaggiare in un luogo come Ibiza, con casi di Covid a numero elevato. Il centravanti, infatti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Los Angeles de la Manana. Quelle che seguono, sono le sue parole.

Le parole di Maxi Lopez su Wanda Nara

“Sono indignato per quello che ha fatto. Wanda Nara è una donna incosciente. Per colpa sua, adesso, i miei due figli sono positivi. Le avevo detto di evitare di andare in posti come quello di Ibiza, non doveva andarci e portare con sé i nostri figli, ma lei ha deciso di andare comunque. Tutti quelli che vanno ad Ibiza, tornano positivi al Coronavirus. Incosciente, doveva capire quali pericoli avrebbe corso andando lì”.

La risposta di Wanda Nara alle accuse dell’ex compagno

Parole dure di Maxi Lopez, ma la risposta della bellissima compagna di Mauro Icardi non si è fatta attendere. Nella giornata di ieri era arrivata la notizia della positività di alcuni calciatori del PSG al Covid, ma è stato pubblicato un post dalla stessa Wanda Nara. Ha pubblicato una foto su Instagram dove smentisce la positività dei suoi figli. Ecco quanto scritto su Instagram: “Stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo (non ho il Covid), così come quello dei bambini. Stiamo tutti bene”. In foto appare anche la stella del PSG, Mauro Icardi. Di seguito, il post di Wanda Nara.