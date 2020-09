Juventus, infortunio Cristiano Ronaldo: il CT lo esclude dalla sfida di Nations League

Il mondo Juventus è in apprensione per quel che riguarda l’infortunio di Cristiano Ronaldo. Sì, perché nei giorni scorsi è venuta fuori la questione della sua infezione al dito destro del piede su cui sta tentando di curarsi, per rientrare in piena forma non appena gli sarà possibile. La notizia certa è che questa sera, nella sfida valevole per la Nations League, non sarà a disposizione.

Cristiano Ronaldo salta la Nations League: la decisione ufficiale del Portogallo

Andrà in campo stasera la Nazionale campione in carica di questa nuova Nations League, con il Portogallo che sfiderà la Croazia in una sfida che non vedrà in campo l’assoluto protagonista del team portoghese. Parliamo ovviamente dell’asso della Juventus, Cristiano Ronaldo, calciatore che si è trovato costretto a fermarsi in questi giorni, tant’è che il CT della sua Nazionale, Fernando Santos, ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati. CR7 era a caccia del suo centesimo gol con la maglia del Portogallo, ma il suo obiettivo è momentaneamente posticipato. Difficilmente riuscirà ad esserci per l’altra sfida in programma martedì, contro la Svezia. Al suo posto nella lista, in ogni caso, ci sarà un altro numero 7, ed è Sergio Oliveira, calciatore del Porto.

Cristiano Ronaldo, le condizioni in vista della sfida contro la Sampdoria

Non dovrebbero esserci problemi su Cristiano Ronaldo, per quel che riguarda la gara d’esordio dei bianconeri, in Juventus-Sampdoria. Sarà occasione per Andrea Pirlo di trovare la sua prima apparizione in assoluto su una panchina, nel grande palcoscenico della Serie A e con la cravatta griffata di bianconero. Il forte attaccante portoghese dovrebbe esserci senza problemi, in attesa di smaltire l’infortunio dovuto all’infezione al dito del piede, con il Portogallo. Ovvio che però dal J-Medical monitoreranno il calciatore con le dovute attenzione, per non sottoporlo ad ulteriori rischi. Arriveranno degli aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, al momento la situazione sembra sotto controllo.

