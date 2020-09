Juventus, Dzeko: “Penso alla Bosnia e non voglio parlare di mercato”

Nella scorsa stagione la Juventus, nonostante la vittoria dello scudetto, ha avuto il problema legato all’attacco. Le prestazioni di Higuain, infatti, non sono state all’altezza di quelle sua brillante carriera e per questo motivo i bianconeri stanno lavorando alla risoluzione del contratto. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Luis Suarez, ma resta vivo il piano B legato ad Edin Dzeko.

Mercato Juventus, le parole di Dzeko

Al termine della sfida pareggiata 1-1 contro l’Italia, incontro valido per la prima giornata della Nations League, Dzeko, ha parlato ai microfoni di Raisport: “Nessuna delle due squadre ha raggiunto la massima condizione fisiche e di conseguenza non siamo brillanti. Conosco gli azzurri e sono contento per il risultato”. Non poteva mancare una domanda sul suo futuro, ma in questo caso ha preferito non sbottonarsi: “La Juventus? Non voglio parlare del mercato, sono in Nazionale e sono concentrato sulla prossima partita”. Parole di circostanza, quelle dell’attaccante giallorosso, protagonista di una trattativa con la Juventus.

Juventus, le cifre dell’affare Dzeko

Il futuro di Dzeko, dunque, resta in bilico e sulle tracce c’è la Juventus. Secondo alcune indiscrezioni le due società hanno trovato l’intesa sulla base di una cifra pari a 10 milioni più 2 di bonus. Al giocatore, invece, potrebbe percepire un ingaggio di 7,5 milioni di euro. I bianconeri, però, non hanno ancora chiuso la trattativa perchè sono in attesa di conoscere il futuro di Suarez, che sta trattando la risoluzione del contratto con il Barcellona. La situazione è in divenire non sono esclusi colpi di scena. L’unica certezza è che la Vecchia Signora avrà un nuovo attaccante per colmare una mancanza della scorsa stagione.