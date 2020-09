Consigli Fantacalcio: guida all’asta sulle tre neopromosse (FOCUS CM24)

Consigli Fantacalcio: torna l’asta, chi scegliere tra le nuove tre squadre di Serie A

E’ tempo di tornare in campo e di tornare anche a riunirsi tra amici, con le dovute distanze da rispettare, per il gioco più amato dagli italiani. Parliamo del Fantacalcio, gioco per il quale vogliamo darvi dei consigli, all’interno della rubrica che noi di Calciomercato24.com vogliamo utilizzare per approfondimenti in merito a quello che è, appunto, il gioco legato al calcio e al mondo della Serie A.

Nessuno può negare di essere già davanti al proprio PC o al proprio smartphone, con annesso blocchetto e penna alla mano, per depennare o aggiungere l’obiettivo di “calciomercato” su cui puntare o meno, nel giorno dell’asta. Il Fantacalcio è un gioco in cui tutto si gioca nelle scelte iniziali e, per tale motivo, vogliamo aiutarvi a prendere la decisione giusta in merito a quelle che sono le scelte sui calciatori provenienti dalle squadre neopromosse.

Fantacalcio, le possibili sorprese tra le 3 squadre neopromosse

Ci sono tre nuove squadre in Serie A, che stanno muovendo i primi passi sul mercato, per farsi trovare pronte non appena il campionato prenderà il ‘via’. Parliamo di Benevento, Crotone e Spezia, club pronti a giocarsi le proprie chance nel massimo campionato. Per farlo, avranno bisogno dei gol dei propri attaccanti. I fantallenatori, per volare alto, avranno bisogno anche del contributo dei loro giocatori. Questi, ve li suggeriamo noi. Ecco, di seguito, chi acquistare e chi no, nell’asta che svolgerete nel corso dei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti con Cavani: anticipo dal Brasile? Le ultime

Benevento: riprovateci con Lapadula

La certezza: Gianluca Lapadula. Lo scorso anno, a Lecce, trovò 11 gol in 25 apparizioni. Un buon bottino per essere un attaccante che cerca la salvezza. Per di più, in Campania, potrebbe trovare il compito da rigorista designato. Spingetevi a spendere, ma ovviamente guardatevi attorno con i crediti. Ottimo per un Fantacalcio ad 8, perfetto per un Fantacalcio a 10 squadre.

La sorpresa: Roberto Insigne. Il fratellino di Lorenzo è stato uno degli artefici del grande Benevento dello scorso anno. 8 gol e 5 assist nella stagione che ha portato le streghe in Serie A e, finalmente, si trova davanti l’occasione del massimo campionato italiano. Un acquisto low cost, ma neanche troppo. Siate bravi voi a prenderlo solo senza spendere tanto.

Glik, si o no? Noi diciamo ‘si’ a Kamil. Il difensore polacco torna in Serie A dopo l’esperienza all’estero e, con il Torino trovò 13 gol in 171 gare, vizietto del gol non perso con il Monaco. Con il club francese 14 gol in 167 partite. Da prendere.

I titolarissimi. Se cercate il voto garantito e pure qualche 6 che spesso oscilla tra 5,5 o può anche regalarvi un 6,5 – con annesso bonus – andate sulla strada che porta a Nicolas Viola, che ha pure un piede educato ed è stato il rigorista designato nella scorsa annata. Oppure Schiattarella o Hetemaj. Questi sono i calciatori che lo scorso anno non hanno praticamente mai lasciato il campo. Chiaro che toccherà capire come verrà impiegato un altro possibile titolare insostituibile, appena arrivato dal Cagliari, Artur Ionita.

Crotone: tutto su Simy

Il bomber Simy. Guiderà l’attacco del Crotone, senza alcun dubbio. Sarà l’acquisto che, se riuscirete a farlo low cost, vi regalerà emozioni. Parliamo del nigeriano Nwankwo Simy, che conosce pure già la Serie A. Nel campionato di Serie B è riuscito a trascinare i pitagorici verso il massimo campionato, e lo ha fatto a suon di gol. Capocannoniere del Crotone con 20 reti siglate in 37 partite. E mettiamoci pure che è e resterà il rigorista del club. Alzate anche la posta in sede d’asta, se necessario.

I titolarissimi. Parliamo di Marrone, Molina, Benali e Cordaz. Sembrano loro i principali perni del Crotone che sarà di questa stagione. Occhio anche al colpo Magallan, difensore in arrivo dall’Ajax che sicuramente sarà il perno principale della difesa di Stroppa. Rappresentano altre garanzie per coloro che giocano il Fantacalcio dalle 8 squadre in Lega in poi, ovviamente da acquistare a poco. Occhio al fattore bonus per Molina: lo scorso anno 10 assist con i pitagorici e 2 gol.

La sorpresa Messias. Giocherà in avanti con Simy, salvo clamorosi ribaltoni dal calciomercato. Nella scorsa stagione tante apparizioni per il brasiliano e un buon rendimento. 6 gol e 6 assist, da prendere come ultimo slot in avanti.

Spezia, i bonus arrivano dai centrocampisti

Spezia, ‘ni’ a Galabinov. Sarà la punta dello Spezia, in attesa di conoscere ovviamente gli scenari di mercato che vedranno protagonista il club ligure, alla sua prima apparizione in Serie A. Andrej Galabinov ha già avuto la sua chance in A, con la maglia del Genoa, ma fallita. Solo 3 gol in 20 presenze, vuole migliorare il suo rendimento. Qualche fantallenatore a cui piace correre il rischio, potrebbe sceglierlo nel suo ultimo slot in attacco, ma i consigli che vi diamo arrivano da altri reparti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter-Juventus: Vidal e Suarez non si allenano con il Barcellona

Bonus con rigori e assist. Sì, i bonus dallo Spezia potranno arrivare dai centrocampisti. Quali i nomi su cui puntare? Noi vi consigliamo due nomi: il primo è quello di Bartolomei, centrocampista che si ha totalizzato la bellezza di 11 assist nel campionato di Serie B. Il secondo è l’ex Roma, Matteo Ricci. Sarà il rigorista designato del club ligure. Ma è chiaro che, molto, dipenderà da quello che sarà il mercato dello stesso club bianconero.

A cura di: Simone Davino.