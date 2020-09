Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando a come migliorare la rosa vista e considerata la classifica finale della scorsa stagione. Un andamento poco positivo in campionato, e che porterà la dirigenza, con ogni probabilità, a fare sforzi economici maggiori in questa sessione. La squadra azzurra ha bisogno di innesti in vari reparti, e soprattutto in attacco pare ci sia parecchio movimento. Nel mirino vari giocatori interessanti.

Ultime Napoli: anche il Cystal Palace piomba su Boga

Tra i tanti giocatori sondati sul mercato, ce n’è uno in particolare che continua a suscitare parecchia attenzione per il Napoli: stiamo parlando di Boga, talento del Sassuolo e protagonista di un’annata straordinaria. Sotto la guida di De Zerbi, è riuscito ad esprimersi al meglio, tanto da attirare tantissime pretendenti in tutti i maggiori campionato. La squadra partenopea lo osserva e lo tratta da un bel po, ma a quanto pare la concorrenza è aumentata: stando a quanto riportato da Sky Sports UK infatti, sembra che anche il Crystal Palace sia piombato su Boga. Una trattativa fattibile, ma che potrebbe avviarsi solo in caso di addio a Zaha.

Napoli-Boga: aumentano gli ostacoli

Boga rischia davvero di sfumare per il Napoli, anche perchè la concorrenza sembra aumentare di giorno in giorno. Ovvio di come le prestazioni dell’ex Chelsea siano stimate da tanti club, ed è altrettanto chiaro di come anche in Ligue 1 ci sia qualcuno disposto ad investire. Uno degli ostacoli principali per gli azzurri si chiama Rennes, che in questi ultimi giorni si è palesato nella corsa, “minacciando” i partenopei per una beffa.

Mercato Napoli: si avvicina Under

Intanto mentre Boga resta un colpo difficile, il Napoli accelera per un altro esterno d’attacco: Cengiz Under. Il turco è finito nel mirino da parecchio tempo, e pare che da qui alle prossime ore possa concretizzarsi uno scambio con la Roma. L’asse tra partenopei e giallorossi è caldissimo per vari colpi, potrebbero esserci in vista tanti colpi di scena.

