Calciomercato Napoli, Allan all’Everton: è UFFICIALE

Il Napoli continua a lavorare riguardo le cessioni per mettere in piedi un tesoretto importante da poter reinvestire. Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con l’Everton per Allan per circa 30 milioni di euro e ora è anche stato reso ufficiale il trasferimento. Dopo il brasiliano, ci saranno Koulibaly e Milik pronti a dire addio alla tifoseria azzurra.

Calciomercato Napoli, Allan ceduto all’Everton: il comunicato

Questo il comunicato del club azzurro

“La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Marques Allan all’Everton”.

Mercato Napoli, arriva il comunicato anche dell’Everton

Successivamente è stato reso noto anche il comunicato del club inglese:

“L’Everton ha completato la firma del nazionale brasiliano Allan, con il centrocampista che ha firmato un contratto triennale fino alla fine di giugno 2023”.

Napoli, Allan dice addio: le sue prime dichiarazioni dopo la firma

Sono queste le prime parole di Allan che ha rilasciato ai microfoni ufficiali dell’Everton:

“È un vero piacere firmare per l’Everton. Sono immensamente felice di essere qui. Spero, come ho fatto in tutta la mia carriera, di contribuire con le mie prestazioni insieme ai miei compagni di squadra e di fare delle belle partite, delle grandi prestazioni e di vincere trofei importanti. L’Everton è un club con una ricca storia in Premier League, ha reali ambizioni e poi c’è il professor Ancelotti, ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. Cosa mi ha convinto? La dimensione del club e il nome dell’allenatore, non ci pensi due volte prima di venire all’Everton. Una parte importante del mio gioco è la marcatura e il desiderio di vincere assolutamente ogni contrasto. Credo di poter mettere in atto prestazioni davvero buone per conquistare i fan e spero di vincere. Ci sarà un’enorme quantità di dedizione da parte mia, molta dedizione. Ho ricevuto molti messaggi dai fan dell’Everton e questo mi ha reso davvero felice e fiducioso nel lavoro che posso fare qui”