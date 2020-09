Calciomercato Milan, Maldini parla del colpo Bakayoko

Un Milan molto concetrato su questo pre-campionato, oltre che ovviamente anche sul mercato. Il club rossonero è voglioso di riconfermarsi dopo un’ottima finale di scorsa stagione, e per farlo sa bene di dover andare a rinforzare vari reparti. L’obiettivo della dirigenza è proprio quello di puntellare tutte le zone del campo, magari con acquisti intelligenti, non troppo costosi, e che soprattutto che garantiscano un salto di qualità importante.

Mercato Milan, Maldini: “Bakayoko? Tante possibilità”

Intanto i rossoneri aprono il taccuino, e in cima alla lista degli obiettivo continuano a trovare il nome di Bakayoko. Il centrocampista francese ha lasciato un ottimo ricordo nel suo unico anno a Milano, e adesso in questi ultimi giorni si sta provando concretamente a riportarlo in rosa. Un tentativo che andrà quasi sicuramente oltre, questo anche letto e considerato le ultime dichiarazioni di Paolo Maldini: “Bakayoko? Tante possibilità, le nostre priorità sono state tracciate da tempo, ora si può gestire tutta la situazione con la giusta calma. Se avremo modo di rinforzare la squadra, lo faremo sicuramente”. Parole importanti, e che lasciano ancora una volta un indizio importante per un colpo che prima o poi si farà. Questa le dichiarazioni rilasciate al TG5.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: incontro con l’agente per il doppio colpo

Bakayoko-Milan: il punto della situazione

Bakayoko è l’obiettivo principale del Milan, e da qui a breve potrebbero arrivare ulteriori novità per quanto riguarda la situazione. Intanto l’ostacolo maggiore resta la richiesta del Chelsea, sempre pari a circa 30 milioni di euro per un eventuale riscatto. I rossoneri vorrebbero spingere per un prestito con diritto di riscatto, ma allo stesso tempo chiedere uno sconto ai Blues: 20 milioni. La distanza economica tra le due compagini c’è ed è evidente, ed è per questo motivo che la chiusura della trattativa sta tardando ad arrivare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Milan, riflessioni su Bakayoko: spuntano altri 2 nomi

Notizie Milan: ottimismo per il colpo Bakayoko

Dalle parti di Milano sale l’ottimismo di rivedere Bakayoko in maglia rossonera, anche perchè il Milan continua a trattare, e lo stesso giocatore ha già preso una decisione definitiva. Manca ormai l’ultimo tassello per completare il puzzle, si attendono altre novità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si cerca lo sconto per un obiettivo a centrocampo