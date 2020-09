Calciomercato Juventus, spunta un indizio social su Suarez

La Juventus continua a muoversi parecchio sul mercato, e in vista della prossima stagione, la squadra bianconera vorrebbe andare a puntellare vari reparti. Si va a caccia di un nuovo attaccante, e il nome più caldo del momento è senza dubbio quello di Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano è stato spesso accostato alla Vecchia Signora, e ultimamente stanno uscendo fuori parecchie novità in merito.

Ultime Juventus: indizio sui social per il colpo Suarez?

Che Suarez sia un obiettivo concreto per la Juventus, ce n’eravamo già accorti diverse settimane fa, ma con il passare dei giorni la pista si fa sempre più calda. Prima si era parlato di un accordo ormai raggiunto, poi invece la situazione si è movimentata sempre di più dopo la svolta legata al futuro di Messi. Oggi però è arrivato un indizio social, o meglio, un possibile scenario aperto per quanto riguarda un eventuale trasferimento: Chiellini e Bonucci hanno messo like ad un post del Pistolero. Che sia un’attesa di un arrivo a Torino ormai imminente? Questa la notizia riportata da cm.it.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Suarez si avvicina sempre di più alla Serie A

Juventus-Suarez: il Pistolero può restare al Barcellona

Il futuro di Suarez è ancora molto incerto, specie vista la svolta relativa a Messi. La Pulce resterà al Barcellona, e a quanto pare il Presidente Bartomeu avrebbe fatto una promesso proprio riguardo il compagno e amico uruguaiano. Per l’attaccante ex Liverpool una permanenza in blaugrana non è affatto da escludere, e nonostante la “bocciatura” da pare Koeman, continua ad allenarsi duramente, in attesa della prossima annata. La Juventus ovviamente continua a sperare parecchio, e la sensazione è che nel giro di pochi giorni, si saprà molto di più.

Mercato Juventus: in attesa di Suarez.. si punta Dzeko

La Juventus non vuole arrendersi per Suarez, e da qui a breve è possibile che tenterà ancora una volta l’affondo decisivo. Intanto però i bianconeri pensano anche a coprirsi le spalle per un’alternativa, e il piano B continua ad essere Edin Dzeko. Il bosniaco è tenuto d’occhio già da un po, e l’alternativa ideale sembra proprio essere lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pirlo vira sul suo ex compagno di squadra: le ultime

LEGGI ANCHE: Juventus, Dzeko: “Penso alla Bosnia e non voglio parlare di mercato”