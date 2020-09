Calciomercato Juventus, Pogba attende una chiamata da Paratici

Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, attende ansioso la chiamata di Fabio Paratici. Il classe 1993 spera di ritornare in Italia e vestire nuovamente la maglia bianconera.

Pogba aspetta la chiamata dei bianconeri

E’ vero che Pogba, attualmente, guadagna quasi 14 milioni di euro a stagione, ma è anche vero che il calciatore non vuole più vestire la maglia dei ‘Red Devils’. Tanto da aspettare, ansioso, una chiamata da Torino. In questa sessione di calciomercato, lui spera ancora di ritornare nella sua vecchia squadra, dove è definitivamente esploso. A gennaio qualcosa si era anche mosso, poi la pandemia ha cambiato tutto. Per riportarlo in Piemonte, Paratici era disposto anche ad inserire nella trattativa una contropartita che potesse fare al caso del tecnico Solkskajer. Ma non se ne fece più nulla. D’altro canto gli inglesi non fanno sconti: per il suo cartellino pretendono sempre i famosi 120-130 milioni di euro. Cifra che nessuna squadra al momento può permettersi di spendere (tranne il Chelsea di Abramovich, forse). Il contratto del francese scade nel giugno 2022, la dirigenza ha provato anche a parlare di rinnovo. Nulla è stato ancora stabilito.

E se si aspettasse un anno per dare l’assalto a Pogba?

Nel 2021 Paratici è pronto a fare il ‘colpaccio’. Perché? Se le cose non dovessero cambiare (rinnovo del contratto) il calciatore potrebbe partire per una cifra molto inferiore rispetto a quella che ha stabilito il Manchester United. Ma resterebbe, appunto, il problema dell’ingaggio. Soldi a parte, Pogba sarebbe felicissimo di ritornare in Serie A e lavorare con il suo ex compagno di squadra, ora tecnico, Andrea Pirlo. Mino Raiola sa bene qual è la richiesta del calciatore e sta facendo in modo di accontentarlo. Lo stesso Pirlo che nel 2013 disse all’allora allenatore Antonio Conte: “Mica lo facciamo giocare in Primavera? Questo è forte davvero“.

Il Real Madrid, intanto, resta sempre alla finestra

Chi segue la vicenda ‘Pogba’ è soprattutto il Real Madrid. Florentino Perez, infatti, vorrebbe da anni portare il fuoriclasse francese alla corte di Zinedine Zidane. Ma pare che quest’anno sia complicato anche per i madrileni affrontare questo tipo di trattativa.

