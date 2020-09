La Juventus continua il casting per il nuovo attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo: il calciomercato dei bianconeri si sbloccherà solo una volta trovato l’accordo per il nuovo numero 9.

Calciomercato Juventus, sondaggio per Cavani

Suarez, Dzeko, Milik e Cavani. La Juventus ha tentato e sta tentando di chiudere uno di questi quattro colpi di mercato per migliorare ancora di più la rosa in vista della prima stagione di Andrea Pirlo da allenatore. Il primo obiettivo è Luis Suarez, per il quale, però, il Barcellona chiede un indennizzo per lasciarlo partire. La Juventus ha già l’accordo di massima con l’uruguaiano ma ci sono ancora alcuni ostacoli da dribblare. E allora nelle ultime ore Fabio Paratici è tornato alla carica per il suo connazionale, Edinson Cavani, senza club e sul mercato. L’attaccante ez Napoli e PSG già la scorsa settimana pare abbia rifiutato il trasferimento a Torino a causa del suo passato azzurro: non vuole “tradire” il popolo napoletano. Però, viste le difficoltà di chiudere con un attaccante, la Juventus ha fatto un altro sondaggio per il Matador.

Calciomercato Juventus, Cavani va al Gremio

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, ieri sera la Juventus si è fatta di nuovo avanti con l’entourage dell’attaccante uruguaiano, cercando di convincerlo alzando l’offerta economica. Ma la situazione sembra molto complicata per i bianconeri, soprattutto per gli inserimenti delle squadre straniere nella trattativa. Anzi, pare che Cavani abbia trovato l’accordo con il Gremio. Secondo quanto riferisce ESPN, infatti, El Matador la prossima stagione tornerà a vestire azzurro, accompagnato dal nero del club brasiliano. Secondo l’emittente americana lunedì ci sarà addirittura la presentazione dell’attaccante uruguaiano a Porto Alegre e Cavani giocherà per la prima volta nella sua carriera la Copa Libertadores.

¡Corriendo a Sudamérica! 😍 Informan desde Brasil que Edinson Cavani y Gremio llegaron a un acuerdo y el uruguayo será presentado el lunes en Porto Alegre. De ser así, el delantero jugará la #LIBERTADORESxESPN por primera vez en su carrera. 🏆 🇺🇾 pic.twitter.com/ytFkVYVx4R — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) September 4, 2020

Juve, preoccupa l’infortunio di Ronaldo

Intanto la Juventus deve fare anche i conti con l’infortunio occorso a Cristiano Ronaldo con il Portogallo. Il campione lusitano è impegnato con la Nazionale per la UEFA Nations League ma potrebbe restare fuori da entrambe le gare per un’infezione al piede che non gli ha permesso di allenarsi. Si sta curando con degli antibiotici e non si conoscono ancora perfettamente i tempi di recupero. La Juventus, dunque, spera nel recupero rapido per avere il campione portoghese a disposizione per la prima giornata di Serie A.