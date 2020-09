Calciomercato Inter, caso Vidal: Messi beffa Marotta

Non si ferma il mercato dell’Inter che lavora per chiudere colpi importanti il prima possibile. Il club nerazzurro, vista la stagione chiusa con la Finale d’Europa League nelle scorse settimane, inizierà saltando la prima giornata di campionato, per avere più tempo per recuperare energie e mettere su una piccola preparazione. La società, intanto, è concentrata sui colpi in entrata, tra questi c’è l’obiettivo Arturo Vidal. Il cileno sta pensando di liberarsi dal Barcellona a costo zero.

Mercato Inter, possibile beffa Vidal: Messi cambia tutto

Arturo Vidal e Leo Messi sono ottimi amici, è lo stesso Ivan Rakitic che con dichiarazioni al veleno ha parlato nei giorni scorsi di quanto questo rapporto tra i due avesse giocato a discapito suo e della propria titolarità a Barcellona. Marotta e Ausilio continuano intanto la loro trattativa, dove l’Inter ha raggiunto un principio d’accordo con il calciatore cileno, ma non ha ancora avuto il via libera dal Barcellona. L’intenzione è quella di aspettare che Vidal si liberi a zero per poi essere acquistato senza costi aggiuntivi oltre l’importante ingaggio.

Calciomercato Inter, Messi trattiene Vidal

Con il possibile approdo di Vidal all’Inter, qualche calciatore sarà costretto a dire addio, tra questi c’è proprio Christian Eriksen che non è considerato un intoccabile per Antonio Conte. I nerazzurri aspettano che il cileno si liberi a zero, ma dopo la notizia di ieri dove Messi ha annunciato la sua permanenza al Barcellona tutto può cambiare. Forte amicizia tra i due calciatori. Ora Luis Suarez e Vidal (messi sul mercato) potrebbero entrambi restare un altro anno proprio al fianco di Messi. Questo giocherebbe a discapito di Juventus e Inter che sognavano due big a costo zero.

Mercato Inter, sfumano più colpi a centrocampo

Sfumato Tonali, rischia di sfumare anche Arturo Vidal per il centrocampo. Resta sempre molto difficile la pista che porta a Kante, dove il Chelsea chiede circa 80 milioni di euro. Più facile quella per Ndombele, dove potrebbe esserci uno scambio con Skriniar.