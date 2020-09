Calciomercato Inter, futuro Skriniar: l’annucio del calciatore

L’Inter continua a lavorare per quanto rigarda il mercato in entrata. La società nerazzurra ha promesso investimento da top player in campo al mister Antonio Conte. Si guarderà con attenzione al bilancio del club, ma si proverà in tutti i modi ad acquistare calciatori pronti a far fare il salto di qualità e rendersi la prima vera rivale della Juventus per la corsa al campionato. Mercato in entrata, ma anche in uscita, perché calciatori impoortanti potrebbero partire.

Calciomercato Inter, Skriniar corteggiato da diversi club

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è stato poco considerato nell’ultima parte di stagione. Il centrale slovacco è stato messo ai margini da Antonio Conte nelle ultime giornate di campionato e soprattutto in Europa League, dove anche nelle gare finali è stato mandato in panchina con Godin, De Vrij e Bastoni titolari. Scelte importanti che potrebbero essere molto significative in ottima mercato. Sul calciatore ci sono da tempo Manchester City, Manchester United e Paris Saint Germain. In particolare, il club francese, pare abbia intensificato i contatti in queste ultime ore. Leonardo vorrebbe acquistarlo come sostituto di Thiago Silva che ha lasciato il club.

Mercato Inter, le parole di Skriniar sul suo futuro

Dal ritiro della Nazionale slovacca ha parlato Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter ha risposto ad alcune domande di mercato sul sito ufficiale della Nazionale slovacca. Skriniar ha ammesso di essere entusiasta dell’interesse dei big su di lui, ma che al momento è ancora legato con un contratto all’Inter. Per il futuro il giocatore si è augurato di vincere un trofeo con la propria nazionale ma non di vincerlo con l’Inter. Nello specifico ha detto di voler dare il massimo con il proprio club, ma senza specifare l’Inter.

Inter News, accordo con Vidal

L’Inter ha raggiunto negli ultimi giorni l’accordo economico con Arturo Vidal. Un colpo chiesto e ottenuto da Conte per il suo centrocampo. Ora bisogna solo attendere che il calciatore cileno riesca a liberarsi a costo zero dal Barcellona per approdare in Serie A e firmare con il club milanese.