L’Inter di Antonio Conte inizierà lunedì a preparare la stagione 2020/21 e al Suning Sport Center si attendono ancora i nuovi acquisti del calciomercato.

Calciomercato Inter, Nainggolan è un esubero

Fino ad ora l’unco volto nuovo per l’Inter è solo Achraf Hakimi, esterno in arrivo dal Real Madrid che è già considerato l’acquisto top della stagione nerazzurra. Ma Antonio Conte ha chiesto anche altri nomi di livello per ridurre ancora di più il gap con la Juventus e con le altre squadre europee. Dalla dirigenza sono arrivati messaggi molto chiari: senza cessioni non si acquisteranno altri calciatori. L’Inter, dunque, ha bisogno di incassare per tornare ad operare attivamente sul mercato e sta cercando di capire come cedere gli esuberi. Uno di questi, com’è noto, è Radja Nainggolan, centrocampista belga che ha disputato al Cagliari, in prestito, la scorsa stagione.

Calciomercato Inter, Vidal non si allena con il Barcellona: le ultime

Calciomercato Inter, offerta del Galatasaray per Nainggolan

Il Cagliari del Presidente Giulini non ha potuto riscattare il cartellino del centrocampista belga e ora sta cercando di capire se i nerazzurri sono disposti a cederlo nuovamente in prestito. Intanto, però, secondo quanto riferito dal portale turco Fotomac, sulle tracce di Nainggolan c’è anche il Galatasaray di Fatih Terim che sta cercando un centrocampista con le sue caratteristiche per tornare a vincere in patria. Il club giallorosso avrebbe già avanzato una prima offerta all’Inter, sulla base di un prestito secco per 1 milione di euro. Al calciatore è stato offerto un contratto di 2,5 milioni di euro per la stagione 2020/21.

Calciomercato Inter, Marotta deve cedere anche i migliori

Inter, difficile il prestito per Nainggolan

Radja Nainggolan ha un contratto fino al 2022 con l’Inter che a questo punto vorrebbe cederlo definitivamente ad un altro club. Per i nerazzurri non sarebbe utile cedere ancora in prestito l’ex Roma perché si vorrebbe incassare una cifra da riutilizare sul mercato. Lunedì, comunque, Nainggolan si presenterà ad Appiano Gentile per prepararsi all’inizio della prossima stagione e se non dovessero arrivare offerte di un certo calibro, potrebbe anche restare in nerazzurro e giocarsi le sue carte con Antonio Conte che, così come con Icardi e Perisic, non gli ha mai dato una vera e propria chance. L’Inter e Nainggolan, dunque, cercano di conoscere quale sarà il loro futuro.

