Calciomercato Inter, colpo di scena Eriksen: la decisione

L’Inter continua a trattare e portare avanti le trattative sia in entrata che in uscita. Marotta e Ausilio lavorano senza sosta per accontentare Antonio Conte che chiede rinforzi ed è pronto a dare l’ok alla cessione di calciatori che non sono ritenuti intoccabili. Tra questi potrebbe esserci addirittura anche Christian Eriksen, calciatore arrivato lo scorso gennaio dal Tottenham e che potrebbe già dire addio a sorpresa, un vero colpo di scena in casa nerazzurra. La decisione del suo futuro sarà presa nei prossimi giorni, quando l’Inter farà il punto della situazione.

Mercato Inter, affluenza a centrocampo: paga Eriksen?

Si aprono diversi scenari per Eriksen. L’Inter continua a trattare Arturo Vidal, anzi, in l’accordo è già stato raggiunto, si attende solo l’ok definitivo del Barcellona che lo libererà a zero. Inoltre, è tornato Nainggolan dal prestito al Cagliari, ma sarà nuovamente ceduto. Mentre è staro ritrovato Stefano Sensi che ha giocato ieri con la maglia della Nazionale per l’intera partita e messo a segno anche un gol. Questa troppa affluenza a centrocampo, dato che Brozovic e Barella restano confermati, potrebbe portare alla cessione di un calciatore e uno dei principali candidati è Eriksen.

Calciomercato Inter, la decisione su Eriksen: ecco cosa filtra

Ciò che si potesse pensare nelle scorse settimane era che l’Inter avesse preso la decisione di cedere Brozovic, ma il post sui social del calciatore croato ha solo confermato la sua permanenza a Milano. Permanenza che non sembra essere poi così scontata per Christian Eriksen. Sei mesi complicati per il danese a Milano, che non è riuscito a dire la sua né in Serie A né in Europa League e spesso è stato messo in panchina da Conte. Al momento però non ci sono segnali di rottura, ma nemmeno di una forte volontà di tenere il giocatore. Le parti non si separano per ora, ma nulla è scontato.

Inter News, diversi club su Eriksen

L’arrivo di Vidal nei prossimi giorni potrebe far si che Eriksen sia sempre di più distante dall’Inter.Se dovesse arrivare un’offerta importante, infatti, il calciatore sarà ceduto senza troppe resistenze. Su di lui ci sono club di Premier League e Bundesliga.