Calciomercato Crotone, colpo “Champions”: il comunicato UFFICIALE

Calciomercato Crotone, preso Vulic: gran colpo per i pitagorici

E’ molto attivo il Crotone per quel che riguarda il calciomercato. Dopo il colpo Marrone e Magallan, con quest’ultimo in arrivo dall’Ajax, il patron Gianni Vrenna non sembra aver intenzione di fermarsi. No, perché proprio nel corso della giornata, è arrivata l’ufficialità di un altro innesto, in arrivo dal club europeo della Stella Rossa. Arriva l’esperto classe ’96, Milos Vulic, che ha già vinto ben due volte il campionato in Serbia e non vede l’ora di giocare nel massimo campionato italiano. Nella scorsa annata 4 presenze in Champions League, trovando anche la gioia del gol nella sfida della fase a gironi, contro il club greco dell’Olympiacos, nella bellissima vittoria per 3-1 della società serba.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio Cristiano Ronaldo: il comunicato UFFICIALE

Crotone, i dettagli dell’operazione legata a Milos Vulic: triennale e nero su bianco, l’annuncio ufficiale del club

Il calciatore del Crotone ha firmato un contratto che lo lega al club calabrese fino al 30 giugno 2023. Un triennale, con Milos Vulic che arriva in Serie A dunque a titolo definitivo dal club della Stella Rossa. Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il suo acquisto.

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Stella Rossa a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Milos Vulic. Il calciatore ha sottoscritto alla presenza del Dg Raffaele Vrenna un contratto che lo lega al nostro club. Un elemento di sicura affidabilità e dal talento cristallino, un altro colpo importante per i rossoblù che da oggi potranno contare anche sulle doti del calciatore serbo. Benvenuto Milos!”

Crotone, colpo a centrocampo: arriva Milos Vulic dalla Stella Rossa, le sue prime parole da giocatore dei pitagorici

Milos Vulic è un centrocampista che, quasi sicuramente, ricoprirà il ruolo da titolare nell’undici di Stroppa. Sono state pubblicate, sul sito ufficiale del Crotone, anche le sue prime parole da nuovo giocatore rossoblu: “Sono veramente contento di essere qui, per me è sarà un grande onore giocare in Serie A. Voglio dare una grande mano al club, dobbiamo con il Crotone arrivare verso importanti obiettivi. Sì, ho vinto titoli importanti con lo Stella Rossa, ma anche qui dobbiamo essere ambiziosi. Darò il meglio per questa maglia, lotterò e farò il possibile per portarla in alto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maxi Lopez accusa: “Wanda Nara un’incosciente”. Botta e risposta con lady Icardi