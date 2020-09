Web365 cresce ancora: boom a luglio 2020 per il network

Continua la crescita del network web365.it: i dati di Comscore confermano un trend in aumento che dura ormai da molti anni e che non conosce soluzione di continuità.

Dati Comscore, big up per Web365

Il network di cui anche calciomercato24.com è parte fiera, prosegue nella rincorsa ai primi posti in classifica delle realtà editoriali online più consultate dagli italiani. Nel complesso, i siti internet in Italia, a luglio 2020, hanno avuto un incremento dell’audience complessiva del 3% rispetto al mese precedente. Se poi ci riferiamo allo stesso periodo l’anno scorso, allora la crescita sale fino al 5%, sfondando per la prima volta il tetto di 40 milioni di persone. Ottima la ripresa dei siti d’informazione sportiva, che fanno registrare un +14% in termini di utenti e del 41% in termini di tempo speso. Nella prestigiosa classifica, www.web365.it si piazza al 7° posto (guadagnando quindi una posizione rispetto a giugno 2020), con 18.235.000 di visitatori unici, 134.000.000 di pagine viste e 160.000.000 di minuti trascorsi sui vari siti del network. Superati quindi colossi come Giallozafferano, il Fatto Quotidiano, la Gazzetta dello Sport, Sky Sport.

Il punto sui siti d’informazione

Per quanto riguarda i siti che incentrano la propria attenzione sull’informazione (quotidiani online), la crescita si può quantificare intorno al 2% rispetto a giugno 2020, ed al 5% rispetto a 12 mesi fa. All’interno di questo contesto, guadagno terreno soprattutto i giornali locali (+9%), i siti di viaggi (+10%), quelli che si occupano di previsioni e meteo (+12%) e viaggi (+10%).