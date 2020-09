La Juventus sta vivendo attimi di alta tensione prima dell’inizio della prossima stagione: il motivo è da ricercare nelle condizioni di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è impegnato con la Nazionale per la UEFA Nations League ma potrebbe non scendere in campo.

Juventus, preoccupano le condizioni di Cristiano Ronaldo

Dal Portogallo non sono arrivate notizie confortanti circa le condizioni di Cristiano Ronaldo. Nations League a rischio per il portoghese, che per il secondo giorno consecutivo non si è allenato con il Portogallo, impegnato nella doppia sfida con Croazia e Svezia. L’attaccante della Juventus ha un’infezione al piede destro ed è in cura con un antibiotico. La situazione, però, potrebbe essere più delicata del previsto e per questo motivo il numero 7 e capitano della nazionale lusitana sarà a riposo.

Juventus, Santos non rassicura su Ronaldo

Il Commissario Tecnico del Portogallo, Fernando Santos, è intervenuto in conferenza stampa per presente i prossimi due impegni della sua Nazionale e si è soffermato anche sulle condizioni di Ronaldo.

“Ronaldo si è allenato bene lunedì e martedì, poi mercoledì ha avvertito questo dolore al piede e ha svolto solo lavoro differenziato in palestra. E’ in dubbio sicuramente. Non sapevamo cosa fosse, poi dopo pranzo il piede è diventato rosso e ci siamo accorti che non era un infortunio ma un’infezione“.

Cure? “Si sta curando con antibiotici. Oggi va sicuramente meglio, è stato visitato da un dermatologo e aspettiamo l’evoluzione per capire se riusciremo ad averlo a disposizione almeno per una partita. Sicuramente domani non potrà essere al 100%: non è un infortunio che guarisce in 2-3 giorni“.

Juve, Ronaldo torna in forma per l’inizio della Serie A?

La Juventus, intanto, si chiede se il proprio campione riusicirà a tornare al 100% per l’inizio della Serie A, visto che mancano due settimane alla gara contro la Sampdoria. Ad oggi sembra che per il portoghese sia solo questione di giorni ma non si conoscono i tempi effettivi del rientro e bisognerà attendere il decorso dei medicinali. Intanto i bianconeri sperano e cercano di migliorare la squadra in fase di calciomercato. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe arrivare un nuovo compagno di reparto per Cristiano Ronaldo. Luis Suarez è il nome in cima alla lista dei desideri di Andrea Pirlo, seguito da Edin Dzeko e Arkadiusz Milik. I bianconeri attendono solo il rientro del proprio fenomeno per poi prepararsi al meglio alla nuova stagione.

