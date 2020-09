Italia-Bosnia Erzegovina 1-1: risultato, sintesi e tabellino

Via alla nuova stagione di Nations League. Ripartono gli impegni delle Nazionali, con gli azzurri che sono impegnati nel gruppo 1 della Lega A di Nations League. Esordio casalingo per il club allenato dal ct Roberto Mancini. Si affronta la Bosnia di Dzeko e Pjanic.

Nations League, i gruppi e le date delle giornate

Lega A

Gruppo 1: Olanda, Italia, Bosnia-Erzegovina, Polonia

Gruppo 2: Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda

Gruppo 3: Portogallo, Francia, Svezia, Croazia

Gruppo 4: Svizzera, Spagna, Ucraina, Germania

Lega B

Gruppo 1: Austria, Norvegia, Irlanda del Nord, Romania

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Israele

Gruppo 3: Russia, Serbia, Turchia, Ungheria

Gruppo 4: Galles, Finlandia, Repubblica d’Irlanda, Bulgaria

Lega C

Gruppo 1: Montenegro, Cipro, Lussemburgo, Azerbaigian

Gruppo 2: Georgia, Macedonia del Nord, Estonia, Armenia

Gruppo 3: Grecia, Kosovo, Slovenia, Moldavia

Gruppo 4: Albania, Bielorussia, Lituania, Kazakistan

Lega D

Gruppo 1: Isole Faroe, Lettonia, Andorra, Malta

Gruppo 2: Gibilterra, Liechtenstein, San Marino

Date Nations League, le partite delle Nazionali

Le gare di Nations League si giocheranno il 3/4/5 e 6/7/8 settembre; 10/11 e 13/14 ottobre; 14/15 e 17/18 novembre 2020.

Italia-Bosnia Erzegovina 1-1: risultato e sintesi

PRIMO TEMPO – Primo tempo molto sotto tono per le due squadre che hanno mostrato di essere in difficoltà fisicia. Pochissime occasioni per i calciatori, ma con l’Italia che ci ha provato un po’ in più rispetto gli avversari. Vicino alle reti sia Chiesa che Insigne, che è sembrato spesso il più ispirato.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa cambia il match che si sblocca grazie alla rete di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha messo la palla in rete su sviluppi di calcio d’angolo. Pareggia dopo pochi minuti l’Italia grazie a Lorenzo Insigne che serve un grande assist per Sensi che mette la palla in rete.

Il tabellino

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Lorenzo Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa (72′ Zaniolo), Belotti (73′ Immobile), Insigne. Ct: Roberto Mancini.

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Lorenzo Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa (72′ Zaniolo), Belotti (73′ Immobile), Insigne. Ct: Roberto Mancini. Bosnia (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sannicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic (77′ Besic). Ct: Dusan Bajevic.

GOL: 58′ Dzeko (B), 68′ Sensi (I),

AMMONITI: Belotti (I),

ESPULSI: –