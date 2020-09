Il mondo del calcio regala grandi emozioni, e spesso, anzi quasi sempre, grande fama. I giocatori vengono trasformati in delle vere e proprie star, raggiungendo numeri spropositati di followers anche e soprattutto sui social network. Attualmente Instagram è senza ombra di dubbio la finestra più in voga, e tantissimi campioni continuano ad esserne i protagonist incontrastati. Andiamo a vedere insieme chi sono i 5 giocatori con più followers su Insta.

CRISTIANO RONALDO

Non c’è assolutamente da sorprendersi se vi diciamo che il re indiscusso dei social network è Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, oltre ad essere un campione in campo, è anche e soprattutto un’icona social: il suo corpo statuario e le sue giocate lo hanno reso il più seguito, con ben 237 milioni di followers. CR7 usa spesso postare foto motivazionali, giocate in campo, e foto con Georgina, attuale compagna. Per il momento regna sovrano sulla piattaforma, e dista parecchi milioni dai suoi inseguitori.

LIONEL MESSI

Se al primo posto troviamo Ronaldo, al secondo non potevamo che trovarci il suo eterno rivale: Leo Messi. La Pulce ha un totale di 166 milioni di followers su Instagram, e in questo caso troviamo la maggior parte dei post ritraenti lui stesso in mezzo al campo, che sia in partita, o in allenamento. L’argentino, attualmente coinvolto in una questione piuttosto spinosa con il Barcellona, è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più influenti sui social. Dove sarà il suo futuro da calciatore ancora non possiamo saperlo, ma nelle ultime ore qualche indizio in più ci può essere arrivato.

NEYMAR JR

Il campione brasiliano risiede al terzo posto di questa speciale classifica, con un totale di ben 141 milioni di followers. In forza al PSG ha disputato una grande stagione, ma non è da escludere che da qui a poco non possa cambiare casacca. L’ex Barcellona è stato spesso al centro di molte voci, ma il suo umore sui social non è mai cambiato: sempre solare, concentrato sul lavoro, e da sempre amico di molti suoi colleghi. O Ney non è di certo un tipo banale, vedere per credere sul suo Insta!

JAMES RODRIGUEZ

Se parliamo di followers, allora non possiamo che tornare ancora una volta in Liga, stavolta con un giocatore del Real Madrid: James Rodriguez. Il colombiano ha un totale di 46 milioni di seguaci, e una carrellata di foto che lo vedono ritratto spesso in campo, altrettante volte immerso nella sua vita privata. Un momento non proprio roseo della sua carriera, con una stagione vissuta all’ombra, e un rapporto mai sbocciato con Zidane. Il suo futuro sarà quasi sicuramente fuori dalla Spagna, con un Everton (Ancelotti in particolare) attualmente in pole position.

GARETH BALE

Ultimo posto di questa classifica lo occupa Gareth Bale, anche lui, così come James, protagonista di un’annata piuttosto spiacevole e deludente. Il gallese è però uno dei principi di Instagram, con 43,1 milioni di followers, una cifra comunque alta, e che lo rende popolare in tutto il mondo. Un giocatore dalle doti eccezionali, e soprattutto amante del golf, senza ombra di dubbio l’altra parte importantissima della sua vita sportiva. Spesso messo al centro di numerose critiche per questo aspetto, l’ex Tottenham non ha mai perso il sorriso, almeno nelle foto..

