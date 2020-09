Calciomercato Parma, il ds Carli apre alla cessione del top player

Marcello Carli, nuovo direttore sportivo del Parma, ha dichiarato in conferenza stampa che un calciatore ducale potrebbe fare le valigie e andare a giocare altrove.

Carli apre ad un addio di Bruno Alves: “Se dovessero arrivare offerte…“

Il Parma, per la prossima stagione, potrebbe non avere più in campo il suo capitano Bruno Alves. Il difensore portoghese, anche alla veneranda età di 38 anni, continua a ricevere parecchie offerte di mercato. Ne è consapevole anche il neo direttore sportivo dei crociati, Marcello Carli che, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fabio Liverani come nuovo tecnico, ha parlato appunto di un possibile addio con il campione d’Europa: “Se Bruno Alves resta a Parma? Stiamo parlando di un giocatore di livello internazionale, quindi fortissimo. In questo momento pensa solo ed esclusivamente ad allenarsi. Per quanto riguarda il suo futuro staremo a vedere in questi giorni. Se dovessero arrivare delle offerte per il suo cartellino di certo le valuteremo. Vogliamo puntare su questa rosa che abbiamo a disposizione. Per il momento non abbiamo ceduto ancora nessuno dei nostri. Stiamo continuando a lavorare, cercando di inserire il prima possibile i ragazzi nuovi e, automaticamente, cercare di abbassare l’età media della squadra“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Parma, Fabio Liverani è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

Liverani si presenta: “Parma è una squadra con ottime potenzialità“

Prime parole da allenatore del Parma anche per Fabio Liverani, che fino a qualche giorno fa era alla guida del Lecce: “Sono emozionato. Stiamo parlando di una società che ha fatto la storia del calcio italiano.E’ una squadra che vuole continuare a crescere, anzi, a dirla tutta non ha mai smesso. Prendo in mano una squadra che fino a poco tempo fa è stata di Roberto D’Aversa. Quest’ultimo ha fatto un lavoro eccezionale con questi calciatori. Ho tantissimo entusiasmo e ho molta voglia di fare bene in questa nuova avventura che mi aspetta. Non mi piace parlare molto prima, preferisco che a parlare sia il campo. La soluzione a tutto è lavorare tanto“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Parma, arriva l’esonero per D’Aversa (UFFICIALE)

Ancora Liverani: “Fiducioso nel progetto“

“Credo nel progetto che mi ha presentato il club. Se dovessimo avere dei momenti di difficoltà dobbiamo essere bravi a superarli. Abbiamo dei calciatori con ottime potenzialità, è un gruppo che può fare bene e che può migliorare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Parma, addio a mister D’Aversa