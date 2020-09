Calciomercato Napoli, Meret: il ds annuncia il suo futuro

Il calciomercato del Napoli, quello in uscita, si è infiammato attorno al nome di Alex Meret. E’ il club azzurro, attraverso la conferenza stampa a Castel di Sangro, a far chiarezza sulla posizione in merito alla questione che lo riguarda.

Calciomercato Napoli, Giuntoli toglie Meret dai discorsi di mercato: l’annuncio

Il club azzurro si appresta a chiudere quello che è stato il “breve” ritiro a Castel di Sangro ed è stata occasione per parlare del calciomercato del Napoli, nella conferenza dei saluti alla stessa struttura abbruzzese. La società partenopea ha lavorato diversamente dagli scorsi anni, perché dopo oltre dieci anni ha salutato il consueto ritiro a Dimaro, lavorando lontano dal Trentino. Nella conferenza stampa con Aurelio De Laurentiis, è intervenuto pure Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro, pronto a dichiarare alcune news importanti e legate al calciomercato del Napoli.

Napoli, quale sarà il futuro di Meret? Ne parla Cristiano Giuntoli a Castel di Sangro

Sono diversi le voci di calciomercato che circolano, anche in merito al futuro di Alex Meret. Il giovane estremo difensore della Nazionale azzurra cerca più spazio, ha voglia di evitare un nuovo anno di riserva a David Ospina ed è per questo che, le notizie su di lui, sono sempre molto calde. Diversi i club interessati, tra chi gradirebbe un annata in prestito secco – Torino – e chi vorrebbe aggiudicarselo per il futuro – Inter -. I nerazzurri vorrebbero averlo in qualità di vice-Handanovic quest’anno, ma con la promessa di affidargli i guantoni tra i pali di San Siro, negli anni che verranno. Sì, perché l’estremo difensore sloveno, purtroppo, non è eterno e la sua età avanza. E’ per questo che il club interista avrebbe pensato di assicurarsi il portiere del domani, che poi potrebbe appunto anche essere quello dell’oggi.

Giuntoli su Meret: “Diventerà un campione a Napoli”

A Castel di Sangro è però chiara la posizione del Napoli, che non ha intenzione di svendere il proprio campioncino. A parlarne è proprio Cristiano Giuntoli, che fa chiarezza sul futuro di Meret: “Alex ha tre anni di contratto che lo legano al nostro club e abbiamo tutte le intenzioni di rispettarli. A Napoli può fare l’ultimo step per diventare un campione“. Dunque, allontana così le voci che lo vedono protagonista per quel che è il calciomercato in uscita dal Napoli. E, lo stesso ds, parla anche in generale di quello che è il mercato azzurro: “Se ci pensate, il calciomercato non è neanche iniziato. Non abbiamo modo di parlare con molti giocatori, perché attualmente sono impegnati con le proprie Nazionali”.

