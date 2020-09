Il Milan riparte e con il piede sull’acceleratore. I rossoneri hanno chiuso la scorsa stagione con grande entusiasmo, che mancava da anni. Dopo l’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo di Stefano Pioli è poi arrivata la svolta nel progetto del club milanese. Rimonta, qualificazione in Europa League e prestazioni convincenti a suon di risultati. Nel girone di ritorno della stagione appena conclusa, il Milan ha chiuso con 41 punti al secondo posto, meglio solo l’Atalanta con 43. Mesi che hanno aumentato la convinzione nella società e nella squadra che il progetto stesse andando per il verso giusto.

Milan, via alla continuità del nuovo progetto

Non ha intenzione di fermarsi proprio ora il club, anzi. Mentre la squadra lavora sul campo, la società a con colpi e conferme manda un messaggio chiaro a tifosi e rivali: Il Diavolo è tornato. Progetto importante e ambizioso quello del Milan che vuole tornare il prima possibile ad essere una delle squadre più importanti d’Europa. Prima però ci si concentrerà sul campionato italiano, dove i rossoneri hanno il dovere di conquistare una posizione tra le prime quattro, per tornare in Champions League dopo 7 anni.

Calciomercato Milan, i primi acquisti

Mix tra giovani e calciatori esperti, è così che si sta muovendo la società. Dopo l’annuncio del giovanissimo difensore centrale Pierre Kalulu (classe 2000), la conferma con il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic (classe 1981), per poi tornare su un colpo giovane arrivato dal Real Madrid come Brahim Diaz (classe 1999), ufficializzato nelle ultime ore.

Milan news, calciatori attratti dal nuovo progetto

Non finisce qui però il mercato in entrata del Milan. Già nelle scorse settimane mister Pioli aveva annunciato che sarebbero arrivati colpi, pochi ma importanti e funzionali al progetto tecnico. Nell’aria, dopo tanti anni di incertezze, si inizia a captare che qualcosa stia cambiando e ora sono i calciatori che hanno voglia di approdare come un tempo al Milan. Vicinissimi i colpi che portano a Sandro Tonali (soffiato all’Inter) e Bakayoko (che ha deciso di lascare il Chelsea per fare ritorno a Milano). Ora il Diavolo mette paura alle sue rivali anche riguardo al mercato. Oltre ad uno dei più grandi talenti italiani (Tonali), il club tratta e sogna il colpo Federico Chiesa, seguito da oltre un nano dalla Juventus. Dopo i cugini dell’Inter, si prova lo sgarbo alla Juve, per mandare un segnale sempre più chiaro…Il Diavolo è tornato.

