Calciomercato Milan, un attaccante in pole come vice Ibra

Il Milan si prepara alla prossima stagione, e lo fa pensando soprattutto a come andare a puntellare vari reparti, tra cui quello d’attacco. Pioli sa bene che se vorrà portare la squadra rossonera ai vertici, dovranno essere presi altri innesti, magari che possano fare anche da riserve di lusso in determinate situazione. Dopo che la trattativa Ibrahimovic si è finalmente sbloccata, adesso il Diavolo starebbe tornando a pensare ad un suo vice, possibilmente più giovane e con margini di miglioramento.

Ultime Milan: ritorno di fiamma per Jovic

Tra i tanti giocatori sondati in questa sessione di mercato, continua ad essercene uno che più di tutto porta interesse: Luka Jovic. Il centravanti serbo è stato accostato spesso ai rossoneri negli scorsi mesi, e pare che in questi ultimi giorni sia ritornato di moda dalle parti di Milano. L’ex Eintracht gioca pochissimo al Real Madrid, e la permanenza di Zidane lo porterà ad avere un minutaggio infimo, e che potrebbe costringerlo ad un addio. Il Milan potrebbe approfittare di questa situazione, e starebbe cercando di strappare un prestito secco. Una formula che però non convince la squadra spagnola, disposta a lasciar partire il ragazzo, ma monetizzando il più possibile. Questa la notizia riportta da Tuttosport.

Jovic-Milan: non c’è fretta

Jovic è un obiettivo concreto per il Milan, e il recente arrivo di Brahim Diaz proprio dal Real Madrid, ha intensificato e migliorato ancora di più i rapporti tra le due squadre storiche. I rossoneri però non hanno alcuna fretta di spingere troppo nell’operazione, anche perchè in quel ruolo potrebbero essere adattati sia Rebic che Leao. Entrambi non sono delle punte pure, ma in questa stagione appena conclusa hanno ampiamente dimostrato di poter ricoprire quella zona di campo. Ecco che per Jovic non si correrà, al massimo si aspetterà il momento giusto e le condizioni più adeguate.

Mercato Milan: priorità Bakayoko

Se non possiamo considerare Jovic come una priorità attuale del Milan, lo stesso non possiamo dirlo per Bakayoko. Il centrocampista francese sta spingendo per ritornare a Milano, e la squadra rossonera sta facendo altrettanto. Ovviamente ci sarà da trovare l’accordo con il Chelsea, che intanto non si smuove dalle sue condizioni.

