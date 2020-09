Calciomercato Milan, Brahim Diaz ha firmato! (UFFICIALE)

Colpo di mercato del Milan che si è assicurato le prestazioni del giovane centrocampista spagnolo, Brahim Diaz. Il calciatore arriva, in prestito, dal Real Madrid.

Brahim Diaz ha firmato per il Milan!

Dopo tanti giorni di trattative ora è finalmente ufficiale: Brahim Diaz è un nuovo calciatore del Milan. Il centrocampista spagnolo (di origine marocchina), arriva dal Real Madrid in prestito fino al giugno 2021. Nella giornata di ieri il calciatore ha effettuato le consuete visite mediche ed il tampone per il Coronavirus alla ‘Madonnina’. Questa mattina, invece, ha firmato il contratto che lo legherà al Milan per questa stagione. Dopo aver messo tutto nero su bianco, è andato subito a Milanello per gli allenamenti dove ha raggiunto il suo nuovo mister Stefano Pioli ed i compagni di squadra. Ha scelto anche il numero di maglia per il prossimo campionato. Ha ereditato, nientedimeno, la ‘21‘ che apparteneva ad un certo Zlatan Ibrahimovic (lo svedese, quest’anno, ha scelto la numero 11). Di certo un’eredità pesante per un nuovo arrivato, che dovrà promettere ai suoi nuovi tifosi tanti gol ed assist, seguiti da ottime prestazioni.

Questo il comunicato del club

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore spagnolo si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Nato a Malaga il 3 agosto 1999, ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Malaga CF per poi passare al Manchester City di Pep Guardiola, con cui ha esordito nel 2016, collezionando 15 presenze e realizzando 2 gol. Poi il ritorno in Spagna tra le fila del Real Madrid. Con i ‘blancos’ ha totalizzato 21 presenze e 2 gol. La società dà il suo benvenuto al suo nuovo giocatore“.

Acquisto importante per la prossima Europa League

Con Zinedine Zidane non ha avuto lo spazio che, forse, meritava. Ora avrà la possibilità di far vedere a tutti le sue qualità con la maglia rossonera. Un acquisto decisamente importante per la prossima edizione dell’Europa League che vedrà i rossoneri scendere in campo, tra qualche giorno, contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers (gara secca che si disputerà in Irlanda).

