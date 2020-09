Calciomercato Milan, si cerca lo sconto per un obiettivo a centrocampo

Area di rivoluzione in casa Milan, a caccia del ritorno ai vertici dopo l’ottimo finale di stagione appena concluso. Pioli vorrebbe cavalcare la scia di entusiamo, e per farlo avrà bisogno di nuovi rinforzi. Dopo la conferma di Ibrahimovic e gli arrivi di Tonali e Brahim Diaz, il Diavolo vorrebbe puntellare ancora il reparto di centrocampo, e il nome più caldo è senza dubbio quello di Bakayoko.

Ultime Milan: si tenta uno sconto per il colpo Bakayoko

Bakayoko continua ad essere uno degli obiettivi principali per il Milan, e in questi ultimi giorni i contatti con il Chelsea sono stati intensificati parecchio. Il centrocampista francese è un’idea sorta già molto tempo fa, e in verità già qualche anno fa. L’attuale giocatore dei Blues ha lasciato un ottimo ricordo a Milano, e nella sua unica stagione in rossonero si è reso protagonista di tante ottime prestazioni. Il ritorno sembra molto vicino, ma per attuarlo servirà trovare un punto di incontro con la squadra londinese, ferma alla sua richiesta di ben 30 milioni di euro per un eventuale riscatto. Una cifra ancora alta, e che il Milan spera di abbassare fino a 20 milioni. I rapporti tra le due compagini sono buoni, ed è per questo che nell’ambiente filtra un certo ottimismo. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Mercato Milan: la volontà di Bakayoko

Il Milan spinge per Bakayoko, e spera di trovare il prima possibile un accordo con il Chelsea. L’idea principale resta quella di un prestito con diritto di riscatto, magari a meno di 30 milioni. Intanto il giocatore francese, anche considerando il suo pochissimo spazio ai Blues, ha già fatto presente la sua intenzione di ritornare a Milano. I rossoneri lo accoglieranno a braccia aperte, ma prima andranno limati i discorsi economici. Pioli potrebbe così avere un altro profilo importante nel suo centrocampo, che andrebbe ad aggiungersi ad una batteria di giocatori già molto validi.

Notizie Milan: Bakayoko è la priorità, poi assalto al vice Ibra

L’ottimismo sale di giorno in giorno, e il Milan sa bene di dover accelerare per Bakayoko. Al momento il giocatore è la vera priorità per la squadra di Milano, poi una volta chiusa l’operazione, ci potrà essere l’assalto ad un vice Ibra.

