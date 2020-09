Calciomercato Juventus, nuovo contatto: Paratici può chiudere l’acquisto

La Juventus è alle prese con il mercato in entrata. La dirigenza deve il prima possibile chiudere un colpo in attacco. Scaricato Gonzalo Higuain, la Juve vuole regalare ad Andrea Pirlo un nuovo bomber. In pole resta Edin Dzeko, che però non sarà liberato finché non si chiude l’operazione Milik-Roma con il Napoli. Decisiva la prossima settimana. Restano vivi i nomi di Luis Suarez e Cavani. L’attacco però non è l’unico reparto che andrà rinforzato.

Mercato Juve, resta viva la pista Kumbulla

Il club bianconero guarda attentamente tutti i movimenti e sonda il terreno per i migliori calciatori sia per il centrocampo che per il ruolo di difesa. Un nome che è tornato di moda nelle ultime ore sembra essere quello di Marash Kumbulla. Il centrale classe 2000 albanese è ancora all’Hellas Verona, dopo essere stato ad un passo dal Napoli e vicino a Lazio e Inter. Ora però potrebbero essere i bianconeri ad accontentare il club scaligero che continua a chiedere circa 25-30 milioni di euro.

Calciomercato Juve: nuovo contatto per Kumbulla, ma prima le cessioni

Come riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra la Juventus e l’agente del calciatore per capire se ci fosse la possibilità nelle prossime settimane di chiudere. I bianconeri dovranno prima però cedere Romero (che è vicinissimo all’Atalanta e manca soltanto l’ufficialità) e poi Rugani. Contatto esplorativo che tiene però la trattativa aperta anche in ottica Juve per Kumbulla.

Calciomercato Juventus, nuovo sondaggio anche per Cavani

Arrivano nuove conferme da calciomercato.it riguardo i contratti tra la Juventus ed Edinson Cavani, calciatore uruguaiano che si è svincolato dal PSG nei mesi scorsi. Ma dal Portogallo giungono notizie importanti, dove pare che Cavani potrebbe riaprire le porte al trasferimento al Benfica. Il tecnico Jorge Jesus vuole a tutti i costi l’attaccante e la Juventus potrebbe restare a mani vuote anche riguardo questa trattativa. I bianconeri continuano ad avere fiducia per far si che si chiuda la trattativa con Edin Dzeko.