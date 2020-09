Calciomercato Inter, colpo Vidal: ci siamo, accordo e cifre

Un mercato sempre più intenso quello di Serie A, e che sta vedendo in questi ultimi giorni il continuo aumentare di contatti, offerte e indiscrezioni. L’Inter più di tutte è scatenato in questo frangente, e con l’avvicinarsi dell’inizio della prossima stagione, Ausilio e Marotta stanno cercando di chiudere il più in fretta possibile varie operazioni. Si è parlato tanto di Arturo Vidal, ebbene pare sia arrivato finalmente un punto di svolta nella trattativa.

Ultime Inter: Vidal si farà, accordo e cifre della trattativa

Vidal è da molto tempo la prima scelta di Conte, ma su questo non c’erano più dubbi. Il centrocampista cileno è un suo vecchio pupillo sia dai tempi della Juventus, ed è per questo che nel corso di questi ultimi mesi la squadra meneghina ha cercato in tutti i modi di accontentare il tecnico nerazzurro. Dopo qualche complicazione di troppo, adesso pare che lo scenario sia finalmente favorevole alla squadra di Milano, con un Barcellona che ha finalmente aperto alla rescissione. Per il giocatore potrebbe arrivare il via libera entro la fine di questa settimana, con un accordo già trovato con l’Inter: contratto biennale fino al 2022, con un ingaggio di circa 6 milioni di euro. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Inter-Vidal: il Barcellona molla la presa

La paura c’è stata, quella paura che potesse saltare tutto, ma che alla fine è restata tale. Vidal e l’Inter sono ormai destinati ad incontrarsi, e lo faranno nel breve termine, probabilmente a pochi giorni dall’inizio del campionato. Il Barcellona, che è già stato protagonista di vari episodio in questo calciomercato, ha deciso di mollare la presa, di fatti dando il via libera al giocatore. Per il club blaugrana sarebbe stato l’ennesimo caso spinoso dopo quelli di Messi e Suarez, e di fatto ci sarebbero state altre enormi complicazioni dal punto di vista contrattuale: ora la squadra spagnola potrà liberarsi dell’ingaggio da 8 milioni di Vidal.

Vidal: il prediletto di Conte

Conte può gioire, e può farlo perchè finalmente arriverà il suo giocatore prediletto. Vidal è sempre stato a cuore al tecnico, e le sue caratteristiche potranno senza dubbio essere molto utili al gioco della squadra nerazzurra. Esperienza, temperamento e leadership: quello che chiede l’allenatore per tornare a vincere.

