Svolta clamorosa per quanto riguarda Lionel Messi. Ci sono importanti novità per il futuro del fuoriclasse argentino, al centro di una vera e propria spy-story di mercato.

Messi resta al Barcellona!

Una notizia bomba quella che arriva dall’Argentina. Lionel Messi, la prossima stagione, giocherà ancora con la maglia blaugrana. La ‘Pulce‘ ha deciso di restare al Barcellona e disputerà la Liga 2020-21. Il campionato spagnolo inizierà a breve. Con i suoi compagni, alla prima giornata, dovranno affrontare il Villarreal. Pochi giorni fa il numero 10 non si è voluto sottoporre ai test medici per l’anti Covid-19 (come lo ha fatto il resto della squadra e tutto il nuovo staff di Ronald Koeman), ora invece sarà obbligato a farlo per poter riprendere l’attività con il team. Josep Bartomeu, insieme agli altri dirigenti, ha deciso di non multare Messi per tutte queste assenze in allenamento di questi giorni. Anche se la possibilità di perderlo a parametro zero, nel giugno 2021, c’è eccome. Nelle prossime ore è prevista una comunicazione ufficiale da parte del calciatore che continuerà (almeno per un altro anno) a guidare i suoi compagni per una nuova stagione.

Messi fa un passo indietro: “Rimarrò qui”

E pensare che suo padre Jorge (che gli fa anche da procuratore), aveva annunciato che il figlio non avrebbe rinnovato il contratto e che addirittura sarebbe andato via quest’anno. Messi ha deciso di restare in Spagna per evitare di andare incontro a delle battaglie legali con il club che lo ha fatto crescere, gli ha dato tutte le cure necessarie e che lo ha fatto diventare uno dei calciatori più forti al mondo. Queste le dichiarazioni dell’argentino: “Ho parlato con il club, in particolare con Bartomeu. A quest’ultimo ho spiegato che volevo andarmene. La società lo sa dall’inizio della passata stagione quale era la mia intenzione. Rimarrò qui, ma solo perché non voglio fare guerre legali“.

Intanto l’Inter si è tirata fuori (per il momento)

Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, ha dichiarato giorni fa in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’ che: “Non ci sono le condizioni necessarie per acquistare un calciatore come Lionel Messi dal Barcellona. Sono notizie inventate dai giornali“. Sarà, ma intanto Zhang e company continuano a seguire la vicenda. Così come lo sta facendo anche Pep Guardiola che non vede l’ora di riabbracciare il suo ex giocatore e, nel caso, pronto ad accoglierlo al Manchester City.

