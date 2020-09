Calciomercato Inter, due cessioni per finanziare il colpo Kantè

Un mercato sempre più intenso quello dell’Inter, letteralmente scatenato in queste ultime settimane. Ausilio e Marotta continuano a lavorare per vari innesti, e Antonio Conte sembra aver già tracciato una linea guida per quella che sarà la sua seconda annata sulla panchina nerazzurra. Zhang lo ha convinto a restare, ma per mantenere i buoni rapporti bisognerà dare al tecnico delle certezze in mezzo al campo, e magari accontentarlo per alcuni obiettivi. Uno dei sogni ricorrenti è Kantè, centrocampista del Chelsea.

Ultime Inter: Kantè non è ancora sfumato, ecco come può arrivare

Kantè continua ad essere un obiettivo concreto per l’Inter, ma i nerazzurri conoscono bene tutte le difficoltà dell’operazione. Il francese costa tantissimo, ed è per questo che la squadra di Milano avrà bisogno di cessioni importanti se vorrà finanziare il colpo. Tra i primi da liberare c’è sicuramente Ivan Perisic, esterno croato che ha disputato quest’ultima stagione con la maglia del Bayern Monaco. Triplete per lui, e tante buone prestazioni: la squadra bavarese pensa all’investimento, ma con l’Inter c’è ancora una distanza economica. L’ex Borussia e Dortmund non sarebbe però l’unico ad andare via, ma è possibile che anche l’amico e connazionale Brozovic possa raggiungerlo proprio in Bavaria. I due hanno un rapporto speciale, quasi da inseparabili: andare a giocare nella stessa squadra sarebbe uno stimolo importante. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Perisic e Brozovic: sicuri che Conte non li voglia entrambi?

Che Conte sia un allenatore autoritario ce n’eravamo accorti già molti anni fa. Il tecnico, già lo scorso anno, ha subito imposto le sue regole nell’ambiente nerazzurro, di fatti delineando la sua rosa fin dall’inizio. Perisic è stato tagliato fuori e lasciato libero di giocare con un’altra squadra, ma siamo sicuri che quest’anno possa essere lo stesso? La possibilità, ancora non da escludere, di vederlo in campo con l’Inter insieme a Brozovic, c’è ancora.

Mercato Inter: intanto arriva Vidal

Mentre i discorsi per Kantè vanno avanti, l’Inter ha praticamente quasi chiuso definitivamente il colpo Vidal. Che il francese possa arrivare lo stesso? Possibile ma difficile, anche perchè ci saranno diverse situazione ancora da mettere al loro posto. Conte può godersi il suo pupillo, ma non si è ancora rassegnato per l’altro suo gioiello.