Calciomercato Genoa, Faggiano “ufficializza” Perin: l’annuncio

Calciomercato Genoa, Perin ormai è dei grifoni: l’annuncio arriva dal ds Faggiano

Non si può considerare buona l’annata dei grifoni, da poco conclusa, ed è per questo che il Genoa ripartirà dal calciomercato. Per farlo, avrà bisogno dell’ottimo lavoro del nuovo ds del club rossoblu, Daniele Faggiano, uomo pronto a rendere grande il Genoa. E il primo acquisto sembra essere piazzato, perché è proprio lo stesso direttore sportivo a parlarne ai microfoni de Il Secolo XIX, mettendo al centro delle questioni Mattia Perin, estremo difensore pronto a tornare nuovamente a casa, dopo i mesi di prestito dalla Juventus nel 2019/2020.

Genoa, preso Perin: le parole del ds Faggiano

Ha praticamente annunciato il nuovo acquisto, nella lunga intervista rilasciata ai colleghi. La volontà di Mattia Perin di andare al Genoa è stata fondamentale, come racconta lo stesso Faggiano: “Mattia voleva fortemente tornare, nei nostri dialoghi mi ha pure detto: ‘Direttore, mi raccomando, facciamo una squadra forte‘. Nel nostro club dobbiamo essere ambiziosi, calciatori così fanno bene. Mi piace la sua ambizione appunto, ha lo spirito giusto per essere dei grifoni. Negli ultimi mesi io penso non abbia brillato, perché per me può fare di più. Partire però con queste intenzioni, è fondamentale”.

