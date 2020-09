Ultime Juventus, stop per Cristiano Ronaldo: le condizioni

Situazione molto calda in casa Juventus, impegnata con il mercato, ma anche e soprattutto con la preparazione alla prossima stagione. L’inizio del campionato è ormai imminente, e il tecnico Andrea Pirlo sta tirando le somme sulla condizione fisica dei suoi giocatori. Qualche ore fa è giunto un comunicato ufficiale su Bernardeschi, costretto allo stop per in infortunio; adesso è inoltre arrivata una notizia per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, anche lui attualmente indisponibile.

Ultime Juventus: si ferma Cristiano Ronaldo, la situazione

Cristiano Ronaldo si è fermato: il campione portoghese non ha partecipato all’allenamento di squadra questa mattina a causa di un’infenzione ad un dito del piede. Per l’attaccante, attualmente impegnato con il suo Portogallo, è in dubbio la partecipazione della sfida contro la Croazia. Uno stop che sarà con ogni probabilità di pochi giorni, ma che ha comunque lasciato parecchia apprensione nell’ambiente bianconero. Trattamento antibiotico per CR7, e una condizione che sarà valutata costantemente da qui ai prossimi giorni.

Infortunio Ronaldo: rischia l’inizio del campionato?

Un infortunio poco grave, ma che comunque sarà da gestire e valutare. Ronaldo si è fermato poche ore fa, e adesso Pirlo sarà costretto a pensare a varie cose, tra cui soprattutto il rischio di non avere il suo campione a dispozione per l’inizio del campionato. Il rischio c’è? Si, anche se bassissimo. Il portoghese in questi anni ha sempre dimostrato grande forza di fronte agli acciacchi fisici, e l’infezione riportata non dovrebbe essere affatto un problema.

Juventus: assenze in attacco

La stagione 2020/21 si avvicina sempre di più, e la Juventus non vuole di certo farsi trovare impreparata. Pirlo purtroppo dovrà valutare le varie assenze, tra cui anche quella di Bernardeschi. Per l’esterno ex Fiorentina saranno almeno due le settimane di recupero, mentre per Ronaldo ci si aspetta un’assenza di una settimana o 10 giorni. In più, tornando al mercato, c’è da prendere in considerazione la questione Higuain: il Pipita è in uscita dai bianconeri, ed è al momento conteso da varie squadre. L’argentino lascerà Torino, oltre che un grande buco nel reparto, in attesa ovviamente di avere altre novità su Suarez.

