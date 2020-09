Serie A, anticipi e posticipi fino alla quarta giornata: il calendario completo

La Serie A è pronta a ricominciare dopo poco più di un mese di stop. La Lega Calcio ha reso noti gli orari delle prime quattro giornate, specificando anche gli anticipi e i posticipi e l’emittente che trasmetterà le gare.

Serie A, gli orari delle prime quattro giornate

Sarà Fiorentina-Torino ad aprire ufficialmente la Serie A 2020/21. La prima giornata, però, sarà anche caratterizzata dal primo rinvio stagionale. Inter e Atalanta, infatti, hanno chiesto e ottenuto il rinvio della prima giornata a causa della fine tardiva della stagione 2019/20. Anche lo Spezia, per la fine dei playoff una settimana dopo la Serie A, ha chiesto lo stesso rinvio, senza ottenere il via libera della Lega Calcio. Ecco, dunque, gli orari completi della prima giornata.

Prima giornata:

Sabato 19/9

Fiorentina-Torino (ore 18.00), Hellas Verona-Roma (ore 20.45).

Domenica 20

Parma-Napoli (ore 12.30), Sassuolo-Cagliari (ore 18.00), Juventus-Sampdoria (ore 20.45).

Lunedì 21/9

Milan-Bologna (ore 20.45).

Mercoledì 30/9

Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia con orari ancora da definire.

Serie A, seconda e terza giornata

Seconda giornata:

Sabato 26/9

Torino-Atalanta (ore 15.00), Cagliari-Lazio (ore 18.00), Sampdoria-Benevento (ore 18.00), Inter-Fiorentina (ore 20.45).

Domenica 27/9

Spezia-Sassuolo (ore 12.30), Crotone-Milan (ore 18.00), Roma-Juventus (ore 20.45).

Lunedì 28/9

Bologna-Parma (ore 20.45).

Terza giornata:

Venerdì 2/10

Fiorentina-Sampdoria (ore 20.45).

Sabato 3/10

Sassuolo-Crotone (ore 15.00), Genoa-Torino (ore 18.00), Udinese-Roma (ore 20.45).

Domenica 4/10

Atalanta-Cagliari (ore 12.30), Milan-Spezia (ore 18.00), Juventus-Napoli (ore 20.45).

La quarta giornata di Serie A

Quarta giornata.

Il derby di Milano sarà giocato nella prima serata del penultimo sabato di ottobre. Da chiarire se ci saranno o meno i tifosi allo stadio. Ad oggi sembra molto difficile vedere rossoneri e nerazzurri colorare San Siro, anche se le società stanno lavorando per aprire, quantomento parzialmente, i settori. Temperatura, mascherine e distanziamento sarebbero le linee guida per permettere ai tifosi di tornare allo stadio ma a detta dei vertici della politica italiana è altamente complicato far accadere ciò. Da monitorare, comunque, la questione Coronavirus che permetterà di deciedere, pian piano, sulla riapertura degli impianti.

Sabato 17/10

Napoli-Atalanta (ore 15.00), Inter-Milan (ore 18.00), Sampdoria-Lazio (ore 18.00).

Domenica 18/10

Bologna-Sassuolo (ore 12.30), Udinese-Parma (ore 18.00), Roma-Benevento (ore 20.45).

Lunedì 19/10

Hellas Verona-Genoa (ore 20.45).

