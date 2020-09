News Juventus, Pirlo: “Ecco come si vince la Champions League”

In un’intervista rilasciata al canale bianconero ‘JTv‘ ha parlato il nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Ha rilasciato dichiarazioni importanti per il prossimo campionato e ha dato qualche consiglio su come vincere la coppa dalle grandi orecchie, lui che da calciatore ne ha vinte due con la maglia del Milan.

Pirlo: “Spero di trasmettere ai giocatori la giusta voglia“

Andrea Pirlo non vede l’ora di iniziare la sua avventura come allenatore. Manca davvero poco all’inizio della nuova Serie A che vedrà in campo i bianconeri giocare, in casa, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. L’ultima volta che si sono affrontate le due squadra è stata festa grande perché, con la vittoria sui doriani, la Juventus è diventata campione d’Italia per la nona volta consecutiva. Ora la dirigenza (e anche i tifosi) hanno chiesto al nuovo manager di vincere il decimo titolo di fila. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista: “Sarà un percorso lungo, ci vorrà molto tempo anche perché per il momento non posso permettermi di lavorare con tutto il gruppo visto che molti di loro sono impegnati con le nazionali. In questi giorni stiamo lavorando molto bene, spero che a partire dalla prima giornata di campionato i miei ragazzi possano mettere in campo i concetti che sto cercando a loro di trasmettere. Voglio una squadra aggressiva e pronta a recuperare quanti più palloni possibili in campo, su questo stiamo lavorando parecchio“.

Ancora Pirlo: “Juve, possiamo vincere la Champions“

“Ho notato che nell’ultima edizione della Champions le squadre che sono arrivate fino in fondo sono quelle che hanno recuperato la palla nel minor tempo possibile. Messaggio ai tifosi? Daremo tutto in campo, ci teniamo a fare molto bene e vogliamo conquistare il decimo scudetto consecutivo. Il nostro obiettivo è fare bene anche in Champions League“.

Pirlo fiducioso: “Ho delle buone impressioni“

“Abbiamo iniziato bene, sono fiducioso per questa stagione. Peccato però che alcuni di loro sono andati via e ritorneranno solo tra qualche giorno. Però con quelli che sono rimasti qui alla Continassa stiamo lavorando duramente. Non ho avuto problemi nel calarmi in questa nuova realtà, anche perché conoscevo già buona parte di quelli che lavorano qui“.

