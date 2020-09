Juventus, addio Paratici: resterà però in Serie A

Juventus, separazione con Fabio Pratici: il CFO bianconero lascerà il club

Il cambio di Andrea Pirlo, con la Juventus, è stata solo la punta dell’iceberg. Sì, perché Andrea Agnelli potrebbe decidere di separare la Juventus e Fabio Paratici, con il CFO che potrebbe dire addio nonostante la conferma dello stesso patron bianconero, venuta fuori nel corso delle ultime settimane. Potrebbe finire anche lui sul banco degli imputati del fallimento europeo della stagione appena conclusa.

Juventus, Paratici sotto i riflettori: oltre l’allenatore, Agnelli prepara la rivoluzione

Lo stesso Paratici, in più occasioni e nel corso della stagione scorsa, ha ribadito quanto alla Juventus, a prescindere dai risultati, ci si possa sentire sempre sotto esame. E’ una cosa ovvia secondo lo stesso CFO bianconero, considerando le alte aspettative dello stesso club storico italiano. E infatti, ancora oggi, sembra esserci finito lui sotto i riflettori. Una vera e propria rivoluzione interna e non solo per quel che riguarda la panchina, con l’addio di Maurizio Sarri che potrebbe non essere l’unico addio dopo l’annata appena conclusa.

Juventus, cambia la dirigenza: e intanto Paratici potrebbe unirsi ad un altro club di Serie A

Il futuro di Paratici potrebbe dunque essere lontano da Torino e della Juventus, ma non dalla Serie A. Sì, perché l’accostamento è stato al Manchester United, in qualità di manager per il calciomercato proprio al club inglese, ma non è l’unica ipotesi. Al contrario c’è quella italiana, che lo vedrebbe protagonista in capitale, con la cravatta griffata di giallorosso. La Roma è un’idea per il direttore sportivo e, a parlare di questo, è il collega Ilario Di Giovambattista, conduttore di Radio Radio Lo Sport. Quelle che seguono, sono le sue parole: “La Roma completerà questo calciomercato, farà le proprie scelte con gli addetti ai lavori del suo club, poi sarà la volta di Paratici. Andrà proprio sul CFO bianconero, che non si trova più tanto bene alla Juventus“. Malumore dunque, proprio alla Juventus, per Fabio Paratici. E presto potrebbe dunque venir fuori la notizia sull’addio di Fabio Paratici, con separazione dopo ben 10 anni di operato bianconero.

