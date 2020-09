Inter, infortunio in Nazionale: tegola per Conte

Inter, infortunio de Vrij: Conte perde il suo difensore

Giocherà contro l’Italia la sua Nazionale, ma il difensore dell’Inter non ci sarà per infortunio. Parliamo di Stefan de Vrij, centrale degli orange che guarderà quasi sicuramente la partita da casa. E’ in apprensione l’Inter, con Antonio Conte che nella scorsa stagione e anche in quella che verrà, gli ha affidato le chiavi in mano della sua difesa a tre. Nella stagione appena conclusa è stato tra i più utilizzati dallo stesso ex CT della Nazionale italiana. Sono ben 46 i cartellini timbrati dal difensore olandese nella scorsa annata nerazzurra e pure 4 le soddisfazioni dei gol trovati in Serie A.

Olanda, il nuovo CT Lodeweges costretto al forfait per la difesa: Stefan de Vrij si è infortunato

Le brutte notizie arrivano dall’Olanda, con la Nazionale degli orange che si è radunata per le sfide della Nations League contro Polonia e la nostra Italia, allenata da Roberto Mancini. Dwight Lodeweges, nuovo CT della nazionale di Amsterdam dopo l’addio di Koeman, dovrà fare a meno del proprio difensore centrale. Lo stesso de Vrij ha lasciato già il ritiro, per far rientro in Italia e sottoporsi alle visite mediche. Attraverso gli esami strumentali, si capirà di più sull’entità del suo infortunio, che non gli ha permesso di continuare l’ultima seduta di allenamento con la Nazionale olandese.

Inter, infortunio de Vrij: le condizioni e i tempi di recupero dell’olandese

All’interno del sito ufficiale della federazione olandese calcistica, è stato comunicato l’infortunio del difensore dell’Inter, Stefan de Vrij. L’Olanda annuncia dunque l’infortunio rimediato dal suo centrale di difesa, nel corso dell’ultima seduta di allenamento, che non gli permetterà di essere a disposizione per le sfide contro Polonia e Italia. Dall’Italia, nel frattempo, anche Conte cerca di capire quando tornerà a disposizione. E lo stesso allenatore nerazzurro si augura di ritrovarlo pronto già per la gara di esordio che, per l’Inter, non sarà nel week-end del 19-20 settembre, bensì nella sfida contro la Fiorentina, del 27 settembre.