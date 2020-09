Calciomercato Verona, colpo Borja Valero a costo zero: i dettagli

Calciomercato Verona, Juric si inserisce nella corsa a Borja Valero: sarebbe il top acquisto a costo zero

Potrebbe decidere di accasarsi all’Hellas Verona l’ormai ex centrocampista dell’Inter. Il calciomercato regala sorprese e Borja Valero anche con esso, perché sarebbe pronto ad una nuova avventura, non più alla Fiorentina – per un ritorno a casa com’era ipotizzabile – bensì al club veneto. Gli scaligeri potrebbero acquistare a costo zero proprio l’esperto centrocampista spagnolo, che sarebbe parecchio adatto alle idee di gioco di Ivan Juric. Il tecnico croato gli affiderebbe le chiavi in mano del suo centrocampo, pronto a regalare esperienza ad un club che è riuscito a fare grandi cose già nella passata stagione.

Verona, altro che Parma, Genoa o Fiorentina: Borja Valero potrebbe trasferirsi all’Hellas

Interesse anche da Parma e Genoa per Borja Valero, senza dimenticare l’opzione viola, con il ritorno a casa che sarebbe molto gradito dallo stesso centrocampista ex Inter. In attesa proprio della Fiorentina, ci sarebbero i club interessati al suo arrivo e lo spagnolo si starebbe infatti guardando intorno. Nel suo futuro, inoltre, ci potrebbe essere anche il Villareal, con i sottomarini gialli che penserebbero – così come i viola – ad un romantico ritorno in Spagna. Ci sarà sicuramente da capire qualcosa in più nel corso delle prossime settimane, intanto è il Verona ad aver avanzato sondaggi proprio sul centrocampista di Madrid. A rivelare la news sono i colleghi di Sky Sport.

Tameze oltre che Borja Valero: è fatta per l’ex Atalanta, visite mediche programmate con il Verona

Mentre si valuta l’opzione Borja Valero, c’è da registrare l’affare fatto tra l’Hellas Verona e il Nizza. Sì, perché gli scaligeri si sono garantiti le prestazioni sportive di Adrien Tameze, con l’affare che sembra essere in dirittura d’arrivo. Un affare da 3,5 milioni di euro per il cartellino del centrocampista che, fino alla stagione appena conclusa, era in prestito all’Atalanta. Il giocatore, appunto, dopo un anno in Serie A, si è convinto al trasferimento definitivo, questa volta con i colori gialloblu cuciti addosso. Il classe ’94 ha detto sì e, nel corso di questa giornata, sarebbero in programma le visite mediche e poi la firma sul contratto, che lo legherà all’Hellas Verona per i prossimi 4 anni.

