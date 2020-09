Finisce l’avventura di Khouma El Babacar con la maglia neroverde. Il calciatore si trasferisce in prestito biennale in un’altra squadra. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Lecce.

Babacar saluta l’Italia. Andrà all’Alanyaspor

Khouma El Babacar fa le valigie e saluta l’Italia. L’attaccante di origini senegalese è stato ceduto, in prestito biennale con diritto ed obbligo di riscatto, ai turchi del Alanyaspor. Militerà nella Super Lig, la massima serie turca. Il Sassuolo ha comunicato la sua cessione tramite il suo profilo ufficiale, ringraziandolo per ciò che ha fatto per la squadra.

Nell’ultima stagione ha militato nel Lecce

Nel passato campionato ha vestito i colori giallorossi del Lecce, in prestito. Purtroppo non è riuscito ad evitare la retrocessione in cadetteria della sua ex squadra. Ha totalizzato 25 presenze realizzando solamente 3 reti. Rientrato alla fine della stagione non rientrava nei piani tecnici di Roberto De Zerbi ed è per questo che, insieme alla società, ha optato per un trasferimento definitivo.

La sua unica esperienza all’estero è stata in Spagna

Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, l’allora tecnico dei viola, Cesare Prandelli, lo fece esordire nel 2007 tra i grandi quando da poco aveva compiuto solamente sedici anni. Era una gara di Coppa Italia contro il Chievo Verona e Babacar andò anche in rete in quella occasione (per la cronaca, la partita finì 3-2 per i gigliati). Un mese più tardi esordì anche in Serie A all’Olimpico contro la Lazio e qualche giorno dopo trovò la sua prima rete in campionato contro il Genoa. A Firenze ci rimase per due anni, poi venne mandato in prestito in Spagna al Racing Santander per ‘farsi le ossa’, ma giocherà con il contagocce. Tornato dal prestito viene ceduto in B e vestirà la maglia del Padova prima e Modena poi. Con i canarini, in un singolo campionato, realizza la bellezza di venti reti. Gol che sono stati la causa del suo rientro a Firenze. Nella sua seconda avventura con la Fiorentina ci rimarrà per quattro anni. Nel 2018 viene ceduto al Sassuolo per 9 milioni di euro. Nel 2019, nell’ultimo giorno di mercato estivo, viene prestato al Lecce. Ora la sua avventura calcistica continuerà in Turchia.

