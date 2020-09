Calciomercato Roma: l’ex bomber del Milan torna in Serie A

Calciomercato Roma, Piatek può tornare in Serie A

E’ la nuova indiscrezione di calciomercato, quella che vede la Roma su Krzysztof Piatek. Il bomber polacco potrebbe far ritorno in Italia in grande stile, ripartendo da una big e dicendo già addio alla sua esperienza in Bundesliga. Vuole una rivincita dopo l’avventura all’Herta Berlino, un riscatto tutto personale, tutto italiano, e la Roma potrebbe decidere di puntare tutto su di lui, a sfavore dell’altro polacco del nostro campionato, Arkadiusz Milik.

Roma, addio Dzeko: si valuta l’idea di Piatek per sostituirlo

Nelle ultime settimane è balzata fuori la questione Edin Dzeko, con il bosniaco pronto a dire addio, questa volta in via definitiva, ai colori giallorossi. L’attuale capitano della Roma è ai saluti e, stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, il primo nome per sostituirlo, sarebbe proprio quello del bomber polacco. Krzysztof Piatek può tornare in Serie A, vestendo la numero nove del club giallorosso.

In attesa di capire cosa succederà proprio su Edin Dzeko, la nuova Roma di Dan Friedkin è a lavoro proprio per il presente e il futuro imminente del club. La Roma non ha mollato la pista Milik ma, considerando le alte pretese del club partenopeo e la voglia del numero 99 di vestire solo la maglia della Juventus, è proprio la stessa società giallorossa a guardarsi attorno. E lo fa con il suo connazionale, perché quella di Piatek è una pista concreta per il club capitolino.

Milik costa troppo, la Roma lo mette da parte: sprint per arrivare a Piatek

Il Napoli chiede 40 milioni per Arkadiusz Milik, cifra sconsiderata secondo le valutazioni della Roma, che si guarda intorno. Le cifre per Piatek potrebbero essere inferiori, ma sarà comunque necessario investire una cifra che sia di almeno 25 milioni. Il perché è dato dalle stesse cifre che servirono all’Herta Berlino per portarlo via da Milano. A gennaio, servirono 24 milioni al club tedesco per convincere i rossoneri a cederlo. Ma insomma, Piatek è pronto al ritorno in Italia e la destinazione Roma, sembra quella più palpabile.