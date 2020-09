Calciomercato Napoli, il difensore vuole solo gli azzurri: sostituirà Koulibaly

Calciomercato Napoli, Sokratis convinto dagli azzurri: fa pressing all’Arsenal per tornare in Serie A

Sarà un Napoli 2.0 quello per Gennaro Gattuso, club che ripartirà dal calciomercato, in entrata e in uscita. Sì, perché per piazzare colpi importanti, toccherà anche vendere. Mentre Aurelio De Laurentiis comprava Victor Osimhen, infatti, in programma c’era la cessione di Allan Marques, con il brasiliano che infatti ha raggiunto Liverpool e tra non molto verrà fuori anche l’ufficialità all’Everton di Carlo Ancelotti. Serve cedere infatti, per farsi trovare pronti poi ai colpi in entrata.

Per un arrivo – o forse due – in Premier League, un percorso inverso e un ritorno in Serie A, proprio dall’Inghilterra, per Sokratis Papastathopoulos. Il muro greco potrebbe formarsi nella coppia tra lui e Kostas Manolas, con i due che troverebbero quell’intesa mai creata assieme al fuoriclasse Koulibaly. Per Kalidou non è stata un’annata felice quella appena conclusa ma, ciononostante, gli assalti dei top club europei non sono mancati. Su tutti, c’è il Manchester City, club di Pep Guardiola pronto ad aggiudicarsi il colpo dell’estate. E, nella serata di ieri, è arrivato anche l’assist di Aurelio De Laurentiis, che ha confermato il tutto: “Koulibaly, così come Milik, è in uscita”.

Napoli, Sokratis vuole solo i partenopei: pressing costante con i suoi dirigenti per riabbracciare Gattuso e Manolas

Per Koulibaly ed Allan, appunto, che vanno in Premier, c’è Sokratis che non vedrebbe l’ora di vestire azzurro. E’ quanto rivelato dai colleghi del Corriere dello Sport, con l’asse Inghilterra-Italia che si infiamma, sponda Napoli. Sì, perché non è solo in uscita il mercato del club azzurro con la Gran Bretagna, ma anche in entrata. E’ proprio Sokratis a fare pressing al suo club. Sarebbe finita la sua avventura all’Arsenal e, il greco, sarebbe a stretto contatto con i suoi dirigenti, per spingere sulla sua cessione al Napoli. Non vedrebbe l’ora di riabbracciare Manolas e Gattuso, per vivere in quell’ambiente raccontato a lui, proprio dai due. Tre “vecchi amici” pronti a riunirsi, Sokratis non vedrebbe l’ora. E, per farlo, starebbe convincendo in prima persona il club londinese ad abbassare le pretese economiche.

