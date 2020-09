Il calciomercato del Napoli potrebbe sbloccarsi da un giorno all’altro: servirà qualche cessione ufficiale e poi il club di Aurelio De Laurentiis tornerà a muoversi sul mercato.

Calciomercato Napoli, Cistana per il dopo Koulibaly?

Dopo l’acquisto di Victor Osimhen, il Napoli attende di incassare dalle cessioni per poi tornare all’assalto per i colpi. La giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per l’ufficialità di Allan all’Everton che porterà 25 milioni nelle casse azzurre. Poi si valuterà il futuro di Kalidou Koulibaly: il senegalese è nel mirino del Manchester City, con cui ha già l’accordo sul contratto. Manca, però, l’accordo economico tra i due club, con il Napoli che chiede 80 milioni di euro e il Manchester che ne offre poco meno di 70 (bonus compresi). Al momento l’affare è anche bloccato per l’interesse del club di Pep Guardiola per Lionel Messi, in uscita dal Barcellona. Se il Napoli dovesse perdere il suo centrale sta già valutando altre piste: Sokratis Papasthatopoulos è il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli, ma un affare, valido anche per il futuro, potrebbe essere Andrea Cistana.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis su tutte le furie: “Vendo tutti”

Calciomercato Napoli, l’agente di Cistana allo scoperto

Per il difensore classe ’97 ci sono grandi margini di miglioramento e difficilmente resterà al Brescia in Serie B, dopo l’ottima stagione disputata in Serie A. Radio Marte ha intercettato Beppe Galli, agente di Andrea Cistana, con cui ha provato a capire il futuro del difensore italiano.

“Mi auguro per lui che non resti in Serie A, anche se è del Brescia. Perinetti ha un presidente non facile, il calcio lo capisce e lo sa fare, non è semplice“.

Interesse del Napoli? “Sinceramente non mi è mai arrivato nulla, qualcuno ha pure scritto che io avevo allontanato il club ma il Napoli non ha mai chiamato“.

Calciomercato Napoli, possibile beffa in attacco: le ultime

Napoli, l’agente di Cistana: “Giuntoli lo stima”

Il Napoli ti ha mai chiesto di lui? “Giuntoli lo stima ma non c’è mai stata una trattativa o una chiamata al Brescia. Lui è un profilo adatto a tante squadre, perché sa giocare anche a pallone visto che non butta mai via la palla. Quando stava bene è stato uno dei calciatori emergenti più interessanti”.

Interessa anche ad altri club? “Il Napoli è una grande squadra ma il giocatore potrebbe interessare anche ad altre, per esempio alla Lazio. Chi lo prende fa un investimento importante e sa che i soldi li mette al sicuro: può solo migliorare il suo valore“.