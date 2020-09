Calciomercato Napoli, possibile beffa per un obiettivo in attacco

Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando soprattutto a quelli che potrebbero essere i prossimi innesti in zona offensiva. La stagione appena terminata ha lasciato parecchio amaro in bocca soprattutto in campionato, ed è per questo che sia Gattuso che De Laurentiis vorrebbero un colpo importante per alzare il livello della rosa. Attenzione in particolare al nome di Boga, obiettivo caldissimo nell’ambiente azzurro.

Ultime Napoli: anche il Rennes piomba su Boga

Boga è un obiettivo concreto per il Napoli, e ad oggi è uno dei profili più graditi per l’attacco. L’esterno del Sassuolo ha disputato una grandissima stagione, e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione da parte di moltissimi club. Gli azzurri si sono piombati su di lui sin da subito, portando avanti tanti sondaggi con il club neroverde. Ovviamente si tratta di un’operazione complicata, e non solo legata ai costi, ma anche e soprattutto alla folta concorrenza. Ed è proprio sotto questo ultimo punto che potrebbe arrivare una beffa clamorosa: stando a quanto riportato da Le10Sport infatti, pare che il Rennes sia piombato su Boga con un’offerta da 20 milioni di euro. Una proposta interessante, e che adesso diventa un problema per la squadra partenopea.

Boga: c’è la Ligue 1 nel futuro?

Il Rennes è interessato a Boga, e l’ultima offerta che sarà messa sul piatto potrebbe davvero smuovere parecchio le acque. Il Napoli deve fare molta attenzione, anche perchè il club transalpino non è affatto l’unico in corsa: dalla Ligue 1 c’è anche il Marsiglia, squadra che però è leggermente defilata nella corsa. Giuntoli vuole e deve muoversi, il talento ex Chelsea non può di certo aspettare.

Mercato Napoli: Boga può sfumare, altri due esterni nel mirino

Boga può davvero sfumare, e il Napoli dovrà assolutamente virare su altri obiettivi. Per il momento, nel ruolo di esterno d’attacco, si valutano altri due profili: Under e Thauvin. Il primo è in uscita dei giallorossi ed è stato spesso accostato agli azzurri, il secondo invece è finito nel mirino di diverse squadre italiane, tra cui anche l’Atalanta.

