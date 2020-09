Calciomercato Milan: nuovo nome per il vice-Donnarumma

Calciomercato Milan, rossoneri a caccia del portiere per il ruolo da vice-Donnarumma

E’ al centro delle questioni del calciomercato del Milan, la soluzione per i pali rossoneri. Sì, perché lo spettro di un addio di Gigio Donnarumma è sempre dietro l’angolo, con il rinnovo che tarda ad arrivare. Mino Raiola ha risolto la questione di Zlatan Ibrahimovic, ma per i pali la situazione è sempre in fase di stallo. E’ per questo che il club rossonero si starebbe muovendo per capire quali soluzioni adottare. Ma, nel frattempo, c’è da decidere chi occuperà il posto da vice-Donnarumma, a prescindere dalla questione rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Berlusconi, ex presidente del Milan, positivo al Coronavirus: le condizioni

Reina lascia il posto, ma non sarà Antonio il vice di Gigio Donnarumma

Non molti giorni fa è stato ufficializzato il passaggio di Pepe Reina dal Milan alla Lazio, a titolo definitivo, lasciando vacante il posto da vice-Donnarumma. Si perché il fratello Antonio continuerà il suo impiego da terzo portiere e non da secondo diretto del giovane ma già esperto Gigio, ed è per questo che Paolo Maldini sta andando alla ricerca di un nuovo estremo difensore, che possa dare garanzia ed esperienza, anche in chiave europea.

Neto torna in Serie A? L’ex Juve e Fiorentina pronto a partire da Barcellona, per trasferirsi al Milan

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, l’idea del Milan sarebbe di andare sull’estremo difensore del Barcellona ed ex Juventus e Fiorentina. Parliamo di Norberto Neto, portiere in uscita dal club blaugrana. Troppo grande il distacco tra le gerarchie con Marc-André ter Stegen, che non gli permette di trovare le presenze che desidera. Appena 5 apparizioni trovate con i guantoni dei catalani in quest’annata appena conclusa.

C’è da capire se Neto sarà disposto a ricoprire nuovamente il ruolo da vice, anche al Milan, e se riuscirà a strappare qualche promessa sul suo impiego, proprio al club rossonero. La destinazione Italia piacerebbe a Neto, che ritornerebbe proprio in Serie A, campionato che lo ha lanciato nel calcio che conta. Prima al club viola, poi l’esperienza da secondo alla Juve, che gli ha permesso di trovare titoli importanti con i bianconeri. In Serie A, complessivamente, ha trovato 83 presenze tra Juventus e Fiorentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Cellino: “Tonali aveva l’accordo con l’Inter, ma poi..”